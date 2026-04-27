Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Macky Sall... Conheça os quatro candidatos à liderança da ONU

É um cargo tão importante como ingrato, num mundo onde os conflitos se multiplicam.





Quatro candidatos continuam na corrida para substituir António Guterres à frente das Nações Unidas a partir de 1 de janeiro do próximo ano: Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Macky Sall e Rebeca Grynspan, todos foram ouvidos pelos representantes dos 193 Estados membros da ONU na semana passada.

O que está em jogo é muito importante, tendo em conta o momento de tensão em que se encontra a ONU.





Uma proliferação de conflitos, a paralisia do Conselho de Segurança, dificuldades financeiras... A organização, liderada desde 2017 pelo português António Guterres, vê a sua influência ser regularmente posta em causa na cena internacional.





A Franceinfo apresenta os quatro candidatos à sua sucessão nos próximos cinco anos.

Michelle Bachelet, 74 anos, a experiente antiga chefe de Estado do Chile



Michael M. Santiago / Getty Images via AFP







Antiga Presidente do Chile por duas vezes e antiga Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet é, sem dúvida, a mais famosa das candidatas. A carreira internacional e a longevidade política são cartas a favor.

Michelle Bachelet defende a ideia de um Secretário-Geral "presente no terreno", capaz de ser "a voz da moralidade" e de "dizer o que pensa" perante as grandes potências.





Michelle Bachelet espera também que "o mundo esteja pronto" para confiar pela primeira vez este cargo a uma mulher. Mas a candidatura já está a provocar resistências, nomeadamente nos Estados Unidos, onde alguns políticos republicanos criticam a sua posição em defesa do direito ao aborto.

Rebeca Grynspan, 70 anos, a negociadora que quer uma ONU menos cautelosa



Spencer Platt / Getty Images via AF







Rafael Grossi, 65 anos, o diplomata nuclear que já trabalhou em crises internacionais

Macky Sall, 64 anos, antigo Presidente do Senegal aposta num equilíbrio entre paz e desenvolvimento

Spencer Platt / Getty Images via AFP





Antigo Presidente do Senegal de 2012 a 2024, Macky Sall é o único candidato que não é originário da América Latina. A sua candidatura, apresentada pelo Burundi, não é, no entanto, unanimemente apoiada no seio da União Africana.

Defende uma visão global que associa estreitamente a paz e o desenvolvimento. Apelou a uma "reinvenção" do papel da ONU, para que esta "recupere o seu lugar à mesa de negociações mundiais". Falou também da "tragédia humana" do conflito israelo-palestiniano, mas manteve-se cauteloso quanto a soluções concretas.





Lamis Djemil / 27 abril 2026 04:58 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

Durante quase três horas, cada um deles respondeu a perguntas de diplomatas e representantes da sociedade civil numa "grande oral" pública, introduzida em 2016 para aumentar a transparência do processo de nomeação do Secretário-Geral., sem tomar uma posição demasiado forte em relação às crises atuais.Mas o. O futuro Secretário-Geral terá primeiro de obter luz verde do Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Reino Unido e a França têm direito de veto. Este passo decisivo limita efetivamente o âmbito das reuniões desta semana. As deliberações do Conselho de Segurança deverão ter início no final de julho, antes de uma votação pela Assembleia Geral, provavelmente no outono.Antiga vice-presidente da Costa Rica,(CNUCED). A sua reputação foi reconhecida em negociações internacionais, nomeadamente sobre a exportação de cereais ucranianos após a invasão russa.Perante os Estados-Membros,. O Secretário-Geral "tem de correr riscos", afirmou,. Defendeu uma ONU mais ativa na mediação, incluindo em questões sensíveis como a Faixa de Gaza, onde apelou a uma ajuda humanitária "sem entraves" e apoiou uma solução a longo prazo em que "Israel e a Palestina vivam em paz e segurança".ComoAIEA) desde 2019, sob a égide da ONU, estee as centrais nucleares da Ucrânia ameaçadas pela guerra, como a de Zaporijjia.Também ele sublinhou a necessidade de o Secretário-Geral da ONU ser mais ativo no terreno.