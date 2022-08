Mikhail Gorbachev 1931-2022. Líderes mundiais elogiam estadista russo

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que o “mundo perdeu um líder global imponente, multilateralista comprometido e defensor incansável da paz”, com a morte do último presidente da União Soviética.

“Fiquei profundamente triste ao saber da morte de Mikhail Gorbachev, um estadista único que mudou o curso da história. Ele fez mais do que qualquer outro individuo para trazer o fim pacífico da Guerra Fria”, sublinhou António Guterres.







Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.



The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace.



I’m deeply saddened by his passing. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ — António Guterres (@antonioguterres) August 30, 2022



Vladimir Putin afirma que Gorbachev teve um “impacto enorme” na história mundial.



O Presidente da Rússia realça que o ex-líder soviético “compreendeu profundamente que as reformas eram necessárias” e esforçou-se para oferecer soluções para os problemas enfrentados pela União Soviética na década de 1980.





JáEm comunicado, Biden escreveu que Gorbachev era um líder raro, com a imaginação de vislumbrar a possibilidade de um futuro diferente e coragem de arriscar toda a sua carreira para o conseguir., lembrou.Biden recordou a conversa com o ex-líder soviético durante a sua visita à Casa Branca em 2009, quando era vice-Presidente, na qual discutiram os esforços dos EUA e da Rússia para reduzir os arsenais nucleares.

“As minhas condolências pela morte de Mikhail Gorbachev, um homem de paz cujas escolhas abriram um caminho para a liberdade para os russos”, frisou o chefe de Estado francês.





Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2022

Emmanuel Macron sublinhou ainda que o “compromisso com a paz na Europa” de Gorbachev mudou “a história comum”.





Olaf Scholz recorda o papel de Gorbachev na perestroika. “Não esqueceremos que a perestroika permitiu à Rússia tentar empreender o estabelecimento de uma democracia”.



Michail Gorbatschow ist tot.



Mit ihm starb ein mutiger Reformer, ein weitsichtiger Politiker und Staatsmann.



Sein Mut zur Veränderung, sein Willen zur Transparenz und seine Unbeugsamkeit haben ihn ausgemacht. pic.twitter.com/WNHo9fzCNF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 31, 2022



Olaf Scholz recorda que o ex-líder da União soviética morreu “numa altura em que não só a democracia na Rússia falhou, mas também quando a Rússia e o Presidente Putin abriram novas sepulturas na Europa e iniciaram uma guerra terrível”.





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recordou Mikhail Gorbachev como “um líder confiável e respeitado”, tendo desempenhado “um papel crucial para acabar com a Guerra Fria e derrubar a Cortina de Ferro”.







Numa mensagem publicada no Twitter, Von der Leyen sublinhou que o ex-líder da União Soviética “abriu o caminho para uma Europa livre”.



Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022

O chefe da diplomacia europeia destacou o papel de Mikhail Gorbachev, no fim da Guerra Fria, apontando que o último líder da União Soviética “iniciou uma era de cooperação com o Ocidente” que “infelizmente” não teve sequência.



Em declarações em Praga, onde hoje preside a uma reunião informal de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), o Alto Representante para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, reagiu ao anúncio da morte de Gorbachev na terça-feira, começando por apontar que “era membro do Governo espanhol quando a ‘cortina de ferro’ caiu e quando o golpe de Estado em Moscovo sucedeu”, pelo que se lembra muito bem “desses dias históricos”.



“Mikhail Gorbachev enviou um vento de liberdade para a sociedade russa. Ele tentou mudar o sistema comunista a partir de dentro, o que se tornou impossível”, observou Borrell.



O chefe da diplomacia europeia salientou que Gorbachev “iniciou uma era de cooperação com o Ocidente, pondo fim à ‘Guerra Fria’”, mas acrescentou que, “infelizmente as esperanças desvaneceram-se”, fazendo uma ‘ponte’ com “a situação atual”, em que o Ocidente e a Rússia estão de costas voltadas devido à agressão militar russa à Ucrânia decidida pelo atual Presidente russo, Vladimir Putin.







O primeiro-ministro demissionário britânico, Boris Johnson, manifestou admiração pela “coragem e integridade” de Mikhail Gorbachev, por este ter levado a Guerra Fria “a uma conclusão pacífica”.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

“Estou triste por saber da morte de Gorbachev”, lê-se ainda.O ex-primeiro-ministro e antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso recordou Mikhail Gorbachev como uma das maiores personalidades do século XX que teve um impacto decisivo em todo o mundo.Teve um impacto decisivo em todo o mundo”, referiu Durão Barroso, em declarações à Antena 1.O atual presidente do Fórum Eurafrica recordou Gorbachev como “principalmente uma pessoa decente, com uma boa intenção”.

“Apesar de ter feito a sua carreira politica no sistema totalitário comunista, era alguém que tinha um certo humanismo, queria genuinamente a paz e um sistema pluralista”, frisou.







Marcelo Rebelo de Sousa evoca Mikhail Gorbachov, como “um Homem que soube abrir a Rússia ao concerto das Nações, ao diálogo e ao compromisso, terminando com o isolamento da União Soviética e permitindo a libertação de numerosas nações que a constituíram”.



“Foi também o fim da cortina de ferro e da tensão conflitual que caracterizou toda a guerra fria, desde o final da segunda guerra até à última década do século passado”, lê-se na página da Presidência da República.







O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recordou Mikhail Gorbachev como uma figura essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no leste da Europa.





Na hora da sua morte, homenageio Mikhail Gorbachev. Ele foi essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no Leste da #Europa. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) August 30, 2022



“Na hora da sua morte, homenageio Mikhail Gorbachev. Ele foi essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no leste da Europa”, sublinhou Augusto Santos Silva, através da rede social Twitter.





O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) considerou que a morte do antigo líder da União Soviética Mikhail Gorbachev representa a perda de uma das grandes personalidades do século XX, que contribuiu para uma Europa livre.



Numa mensagem publicada na sua página na rede social Facebook, o MNE diz que Gorbachev foi "um fazedor de pontes que tanto contribuiu para uma Europa livre".











"Em tempo de guerra, a ação e o contributo para a Paz do último líder da URSS devem, mais do que nunca, ser um exemplo a seguir", salienta ainda o MNE.