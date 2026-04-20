Milhares de parisienses retirados para detonação de bomba da II Guerra Mundial

Milhares de pessoas tiveram de sair das suas casas num subúrbio do norte de Paris no domingo para que as autoridades pudessem detonar em segurança uma bomba da II Guerra Mundial. O dispositivo foi encontrado em meados de abril num local de construção civil.



Todos os moradores do bairro de Colombes que vivem num raio de 450 metros do local onde a bomba foi encontrada receberam instruções da polícia para abandonarem as suas casas até às 6h00 (hora de Lisboa) de domingo.



Após uma tentativa inicial falhada de remover o detonador do engenho, as autoridades conseguiram destruir o dispositivo no local “com sucesso” através de uma explosão controlada.



A ordem de evacuação acabou por ser levantada durante a tarde de domingo, de acordo com o autarca do departamento francês de Hauts-de-Seine.



A bomba foi descoberta a 10 de abril, durante obras na Rue des Champarons. Na altura, as autoridades isolaram o local e cobriram o dispositivo com areia enquanto se preparavam para a sua remoção. Antes da operação, o responsável Alexandre Brugère afirmou que seria “arriscada” e exigiria um “elevado nível de preparação”.



Este fim de semana foram mobilizados quase 800 polícias para fazer cumprir a ordem de evacuação, numa área com uma extensão total de 900 metros. Foi ainda determinado que numa segunda zona, mais ampla, os residentes poderiam permanecer dentro de casa, sem realizarem atividades ao ar livre.



Para os habitantes forçados a deixarem as suas casas foram criados centros de acolhimento, incluindo apoio a residentes vulneráveis que necessitavam de assistência médica.



Quase nove décadas após o início da II Guerra Mundial, ainda são encontradas por toda a Europa bombas que não detonaram.



As que são descobertas em centros urbanos, geralmente durante a escavação de fundações para novos edifícios, podem representar um risco maior devido à densidade populacional nas proximidades.



No ano passado, um engenho com 500 quilos foi encontrado e desativado perto da Gare du Nord, em Paris, onde trabalhadores ferroviários estavam a construir uma nova ponte sobre as linhas férreas.



c/ agências