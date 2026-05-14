Ministro britânico da Saúde demite-se alegando perda de confiança em Starmer

Wes Streeting é o primeiro ministro a demitir-se, numa altura em que Starmer enfrenta pressões para se demitir após os maus resultados do Partido Trabalhista na semana passada nas eleições locais e regionais.

Na carta de demissão, Streeting afirma ter perdido a confiança na liderança de Starmer e que "é agora claro que não irá liderar o Partido Trabalhista nas próximas eleições legislativas".



Streeting defende, na missiva, um "debate que deve ser amplo e basear-se no melhor leque possível de candidatos" para garantir o futuro do partido no poder.

"Onde precisamos de visão, temos um vazio. Onde precisamos de orientação, temos ⁠desorientação", afirmou. "Os líderes assumem a responsabilidade, mas isso tem significado com demasiada frequência que outras pessoas arcam com as consequências".



Uma fonte próxima de Streeting ouvida pela agência Reuters afirmou que o ministro da Saúde tem os números necessários para lançar um desafio formal a Starmer, mas decidiu não desencadear uma disputa imediata porque considerou que estabelecer um calendário ordenado era o caminho certo a seguir.

Há vários dias que o chefe do Governo luta para se manter no cargo após eleições locais com resultados desastrosos para o Partido Trabalhista, na sequência de inúmeras polémicas que já o tinham fragilizado.



A pressão sobre o líder trabalhista aumentou quando, no início da semana, quatro secretários de Estado se demitiram e 86 deputados do seu partido exigiram a sua demissão.

c/ Lusa