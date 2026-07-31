Ministro da Defesa agradece a militares portugueses destacados na Estónia

As vozes dos militares portugueses, que entoam o hino nacional, ecoam no hangar da Base Aérea de Amari, em Tallinn, na Estónia. É lá que está alinhado parte do contingente português que, nos últimos quatro meses, esteve destacado naquele país para uma missão de policiamento aéreo no Báltico.O fim da missão, esta sexta-feira, é assinalado com uma cerimónia e uma visita do ministro da Defesa Nacional às tropas portuguesas, que a partir daqui passam o testemunho a um contingente turco. "É muito relevante e importante que os portugueses tenham noção de que temos aqui militares destacados para a frente leste da NATO, com a Rússia do outro lado, correndo riscos que são reais", sublinha Nuno Melo, em declarações aos jornalistas, acompanhadas pela RTP Antena 1.Ao todo, nesta missão, contaram-se mais de 25 intercepções de aeronaves russas por parte do contingente português. Com a Estónia a fazer fronteira directa com a Rússia, o ministro da Defesa refere que os militares "estiveram na primeira linha de defesa" e que o mundo "vive tempos difíceis e imprevisíveis", defendendo que a NATO é "a melhor garantia de que se, em caso de necessidade, precisarmos dos nossos aliados eles estarão lá" e de que "se [eles] precisarem de Portugal, Portugal estará lá". "É também por isso que estamos a investir como estamos a investir na Defesa Nacional, em todos os domínios", acrescenta.Ao lado de Nuno Melo, está o homólogo da Estónia. O ministro da Defesa, Hanno Pevkur, agradece a ajuda das tropas portuguesas, a quem deixa largos elogios, e, já em declarações à comunicação social portuguesa, destaca que a ameaça russa mantém-se. "A Rússia não parou de fazer uma reforma militar. Apesar de estarem a conduzir uma guerra de agressão em grande escala na Ucrânia, eles ainda estão a reformar e a reconstruir as suas tropas", explica. "Estão a trazer para a nossa vizinhança duas vezes mais pessoal e duas vezes mais equipamentos. Precisamos de responder a isso e sermos claros na mensagem", aponta o ministro estónio.Além da cerimónia de rendição do Comando desta missão da NATO, a visita às tropas portuguesas na Estónia, acompanhada pela Rádio Pública, incluiu ainda uma reunião bilateral entre os dois ministros com a pasta da Defesa. Nuno Melo também visitou o Centro de Excelência para a Cibersegurança em Cooperação da NATO, em Tallinn, e ainda a Base Naval estónia.