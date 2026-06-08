Ministro da Defesa de Taiwan denuncia patrulhas chinesas como ato de provocação

Em declarações citadas pela agência de notícias CNA, Koo afirmou que, ao declarar as águas orientais da ilha como uma "zona de aplicação da lei", a China causa um "grave prejuízo" à "soberania nacional" de Taiwan, território autogovernado que Pequim considera parte inalienável do seu território.

O responsável acrescentou que o ministério da Defesa e a Administração da Guarda Costeira (CGA) vão partilhar informações de inteligência "de forma estreita" e coordenar "minuciosamente" a divisão de tarefas para "salvaguardar permanentemente a soberania nacional e a segurança marítima".

As declarações surgem dois dias depois de o Governo chinês ter lançado uma "operação especial de controlo marítimo" em águas situadas a leste de Taiwan, em resposta ao início das negociações entre o Japão e as Filipinas para delimitar as respetivas zonas económicas exclusivas e plataformas continentais naquela região.

Segundo Pequim, a operação visa exercer plenamente a "jurisdição administrativa de controlo marítimo" da China na área, reforçar as capacidades de patrulhamento em águas profundas e de controlo do tráfego em "zonas marítimas estratégicas", garantir a segurança da navegação e "salvaguardar os interesses nacionais".

Num comunicado divulgado no domingo, a CGA de Taiwan sublinhou que a China "não possui qualquer direito soberano sobre as águas situadas a leste de Taiwan" e que a sua atuação viola o direito internacional.

A autoridade marítima taiwanesa indicou que quatro embarcações chinesas -- o "Haixun 06", o "Haixun 08", o "Haixun 09" e o "Donghaijiu 113" -- entraram em "águas restritas" a sudoeste do cabo Eluanbi, no extremo sul de Taiwan, cerca das 14:05 (07:05 em Lisboa) de domingo.

Segundo a versão taiwanesa, os navios foram acompanhados por embarcações da Guarda Costeira de Taiwan e os dois lados envolveram-se numa troca verbal sobre a soberania das águas em questão.

"Ambos os lados do Estreito pertencem a uma só China; estas são águas sob jurisdição chinesa; a nossa flotilha de aplicação da lei marítima está a executar uma missão especial de controlo do tráfego marítimo; não interfiram com as nossas funções", afirmaram os guardas costeiros chineses, segundo a transcrição divulgada por Taiwan.

Os seus homólogos taiwaneses responderam: "A China não possui qualquer direito soberano sobre as águas situadas a leste de Taiwan. Entraram nas nossas águas sem autorização, violando o direito internacional e afetando a ordem e a segurança das nossas águas. Alterem imediatamente o rumo e abandonem as nossas águas o mais rapidamente possível".

Após várias horas de impasse, os quatro navios chineses abandonaram as águas reivindicadas por Taiwan pelas 03:20 de hoje (20:20 de domingo, em Lisboa), segundo a CGA.

A autoridade prometeu adotar "todos os meios necessários" para "salvaguardar plenamente a soberania nacional e a segurança das águas" sob controlo de Taipé.