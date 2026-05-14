Ministro da Saúde britânico demite-se alegando perda de confiança em Starmer

(em atualização)

Streeting é o primeiro ministro a demitir-se, numa altura em que Starmer enfrenta pressões para se demitir após os maus resultados do Partido Trabalhista na semana passada nas eleições locais e regionais.

Na carta de demissão, Streeting afirma ter perdido a confiança na liderança de Starmer e que "é agora claro que não irá liderar o Partido Trabalhista nas próximas eleições legislativas".