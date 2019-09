Ministro das Finanças britânico lamenta falta de coragem da oposição

Foto: Reuters

Javid considera essencial que o país avance para novas eleições.



Para esta quinta-feira está prevista uma nova presença de Boris Johnson no Parlamento britânico, onde se espera que o chefe do governo defina como uma traição aos eleitores, a extensão do prazo de saída do país da União Europeia.



Já o ministro britânico com a pasta da saída da União Europeia, sublinhou esta manhã que cada Estado-membro, incluindo o Reino Unido, terá de aprovar este pedido.



Stephen Barclay diz que, por isso, o país vai continuar a preparar um cenário de Brexit sem acordo.