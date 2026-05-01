MNE chinês presidirá debate do Conselho de Segurança focado em defender Carta da ONU

O representante permanente da China junto das Nações Unidas (ONU), Fu Cong, apresentou hoje à imprensa a agenda mensal de Pequim, indicando que o ministro Wang Yi presidirá ao debate de alto nível subordinado ao tema "Defender os Propósitos e Princípios da Carta da ONU e Fortalecer o Sistema Internacional Centrado na ONU", agendado para 26 de maio.

"Nos últimos anos, temos assistido a uma crescente turbulência no panorama internacional. Os conflitos estão a aumentar, as divisões estão a aprofundar-se e o sistema multilateral --- juntamente com o direito internacional --- está sob considerável restrição", afirmou o diplomata, em Nova Iorque.

"Tudo isto aconteceu não porque a ONU esteja desatualizada ou tenha falhado. Pelo contrário, isto acontece porque os propósitos e os princípios da Carta não são efetivamente respeitados e o sistema internacional centrado na ONU não é mantido com afinco", acrescentou Cong.

Nesse sentido, o embaixador defendeu que a comunidade internacional deve tomar medidas urgentes para defender a autoridade da Carta e reforçar o papel das Nações Unidas, a fim de evitar que o "mundo recaia na lei da selva" e "salvar as gerações futuras do flagelo da guerra".

A segunda prioridade da presidência rotativa chinesa será promover a solução política no Médio Oriente, região que classificou como o lugar do mundo "onde se desenrolam a maioria dos problemas críticos".

"O Conselho de Segurança deve instar as partes relevantes, em particular Israel, a observarem integralmente o acordo de cessar-fogo em Gaza, a garantirem o acesso humanitário, a interromperem as atividades de colonato e a trabalharem para revitalizar a perspetiva da solução de dois Estados", instou Fu Cong.

Ainda sobre Gaza, o diplomata afirmou que a "negação dos legítimos direitos nacionais do povo palestiniano é a maior injustiça dos nossos tempos".

Em relação ao Líbano, o diplomata notou que a situação continua muito instável e frágil, frisando que os ataques contra civis libaneses e contra as forças de manutenção da paz da ONU "são inaceitáveis".

O Conselho de Segurança deve enviar uma mensagem clara de apoio à soberania, segurança e integridade territorial do Líbano, apelou o representante de Pequim, defendendo ainda apoio ao Governo libanês na estabilização da situação interna e na garantia da paz.

Questionado sobre o papel da China nas negociações de cessar-fogo entre Washington e Teerão e sobre o que Pequim está disposto a fazer para reabrir o Estreito de Ormuz, Cong optou por sublinhar que a causa principal da situação atual é a "guerra ilegítima dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão".

"Francamente, estamos muito preocupados com algumas das declarações que temos ouvido recentemente sobre este cessar-fogo ser temporário, sobre a necessidade de iniciar outra ronda de ataques. Penso que a comunidade internacional deve mobilizar-se e elevar a voz contra o retomar dos combates naquela parte do mundo", declarou.

"Sobre o papel da China, temos defendido a paz e estamos a falar com todos os lados. O nosso ministro dos Negócios Estrangeiros tem estado ao telefone quase constantemente e também apoiamos totalmente os esforços do Paquistão de mediação entre as partes. Esperamos que estes esforços possam trazer resultados positivos", adicionou.

Sobre a situação no Estreito de Ormuz, Fu Cong disse estar certo de que, se esse bloqueio ainda se mantiver quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, visitar a China nos dias 14 e 15 de maio, essa questão estará entre os principais temas da agenda das conversações bilaterais.

A terceira prioridade apontada por Cong para este mês diz respeito à estabilidade e ao desenvolvimento dos países africanos, garantindo que Pequim apoiará os esforços para "resolver as questões africanas de forma africana".

Este mês, o Conselho de Segurança vai também realizar o seu debate anual sobre a proteção de civis em conflitos armados.