MNE convoca embaixador russo para explicações após drone atingir Roménia

Segundo o gabinete de Paulo Rangel numa informação divulgada aos jornalistas, "na sequência da condenação desta manhã do grave ataque russo que atingiu a Roménia, o embaixador da Federação Russa foi convocado para explicações".



O incidente ocorreu durante a madrugada em Galati, uma cidade no leste da Roménia perto da fronteira com a Ucrânia e fez dois feridos.

O drone atingiu o décimo piso de um edifício residencial e a carga explosiva detonou por completo, disseram os bombeiros romenos, que conseguiram extinguir o incêndio provocado pelo impacto do aparelho.