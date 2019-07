MNE português agradece apoio de Bissau às candidaturas de Portugal nas organizações internacionais

Lusa26 Jul, 2019, 16:22 | Mundo

O chefe da diplomacia portuguesa, que se encontra em visita trabalho de dois dias na Guiné-Bissau, manteve hoje um encontro de cortesia com o líder guineense a quem, disse aos jornalistas, transmitiu os cumprimentos "das mais altas autoridades" de Lisboa bem como os agradecimentos pelos apoios.

"Sei do apoio que a Guiné-Bissau prestado à Portugal, um apoio naturalmente recíproco, mas cumpri-me a mim agradecer o apoio que tem prestado à Portugal no plano internacional, designadamente nas candidaturas e outras propostas", no quadro das Nações Unidas e outras organizações, observou Santos Silva.

O responsável português disse ainda ter aproveitado a audiência com José Mário Vaz para lhe agradecer pelas "boas contribuições" que a Guiné-Bissau tem trazido às organizações como Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Augusto Santos Silva indicou também aos jornalistas ter destacado na sua audiência com José Mário Vaz "o papel de grande responsabilidade" que um guineense tem hoje no Instituto Internacional de Língua Portuguesa (ILP), Incanha Intumbo, diretor executivo daquela instituição.

"O Instituto Internacional de Língua Portuguesa é o braço da CPLP para promoção internacional da língua portuguesa, aproximação entre as diferentes variantes do português falado nos países da comunidade", observou o chefe da diplomacia lusa.

Santos Silva acrescentou ainda ter aproveitado a audiência com José Mário Vaz para destacar e enaltecer "o papel e a prontidão" que a Guiné-Bissau tem tido no âmbito da União Africana, designadamente na elaboração do Acordo de Livre Comércio à escala internacional.

Neste particular, o chefe da diplomacia portuguesa não deixou de frisar perante José Mário Vaz o papel "de um outro ilustre guineense", o economista Carlos Lopes.

Augusto Santos Silva fará uma comunicação esta tarde perante alunos da Universidade Amílcar Cabral, sobre a importância da lingua portuguesa no mundo.