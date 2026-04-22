Moçambique apreende 10 toneladas de ácido para drogas em caso de Cartel de Sinaloa

"Depois da detenção deles tivemos conhecimento que existia um produto na residência do moçambicano, então feito o seguimento culminou com a localização do produto. [Encontrámos] cerca de 10 toneladas do ácido em pó e mais de 2.000 litros do ácido líquido que testou positivo como precursor para a produção de droga", disse à Lusa Hilário Lole, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique.

O Sernic realizou a operação na noite de terça-feira, no seguimento do caso de três detidos, dois mexicanos e um moçambicano, com passagem por Portugal, suspeitos de integrarem o Cartel de Sinaloa, um dos maiores grupos de crime organizado do mundo, que alegadamente pretendiam instalar-se em Moçambique.

Segundo o porta-voz nacional do Sernic, a operação iniciou-se na residência do moçambicano detido, no distrito de Marracuene, em Maputo, mas chegados ao local o produto já tinha sido retirado, supostamente durante a madrugada, restando apenas vestígios.

Informações colhidas no local pela polícia moçambicana apontaram para um estaleiro no distrito de Boane, também em Maputo, onde foi encontrado o precursor.

"Grandes quantidades terão sido retiradas durante a madrugada, então quando fizemos o rastreio e seguimento dessa informação fomos encontrar [o produto] naquele estaleiro que pertence a um outro moçambicano que também poderá ser capturado a qualquer altura", avançou Hilário Lole.

O porta-voz disse ainda que a situação prisional dos três detidos "foi legalizada e mantida", estando todos em prisão preventiva enquanto o processo segue para a identificação e localização de mais envolvidos.

A polícia moçambicana avançou, na quinta-feira, estar a colaborar com autoridades sul-africanas e mexicanas para esclarecer o caso.

O Cartel de Sinaloa, criado em 1987 na região no oeste do México, é tido como um dos maiores sindicatos do crime organizado internacional do mundo, de tráfico de droga e branqueamento de dinheiro, sendo considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos da América.