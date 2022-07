Moçambique. Extradição de ex-ministro Manuel Chang aguarda decisão da Justiça sul-africana

O caso de extradição do ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, pedida pelos EUA e Moçambique, aguarda decisão do Supremo Tribunal de Recurso sul-africano, anunciou hoje o ministro da Justiça da África do Sul, Ronald Lamola.