Moçambique realiza uma das maiores apreensões de droga, com 3,7 toneladas de fentanil

Em conferência de imprensa, o porta-voz do Sernic, Hilário Lole, afirmou que "não restam dúvidas" de que se trata de uma rede de tráfico internacional de drogas, sublinhando que a substância, inicialmente declarada como "multivitaminas", foi confirmada por exames laboratoriais como ilícita e altamente perigosa.

No seguimento das investigações, foi detido um cidadão moçambicano, que indicou que o destinatário e proprietário da droga seria um cidadão nigeriano, entretanto também detido pelas autoridades.

Hilário Lole acrescentou que a operação, no âmbito da prevenção e combate ao tráfico de droga, aconteceu na sexta-feira (12 de junho), nos armazéns de uma empresa privada no aeroporto de Maputo, tendo sido encontrada droga acondicionada em 50 caixas com 30 pacotes, com o peso de 2,2 quilogramas cada, num total de 1.500 pacotes.

Análises químico-forenses concluíram que se trata de uma droga sintética composta por denadryl e fentanil, avançou ainda o Sernic.

"Esta apreensão, sobretudo do fentanil, representa um marco importante no combate à droga no país, considerando que esta droga possui um elevadíssimo potencial destrutivo à saúde de quem as consumir, sendo mais potente do que a heroína, a morfina e a cocaína", destacou Hilário Lole.

O representante sublinhou a elevada perigosidade do produto, por envolver "opioides sintéticos extremamente potentes", que podem causar "depressão grave do sistema nervoso central, levando a sonolência intensa, confusão, dificuldade respiratória e risco de morte".

As investigações a este caso apontam para um esquema internacional de tráfico de droga, já que o Sernic tinha conhecimento do envio desta droga, inicialmente com indicações de que seria proveniente do Brasil, acabando por ser "expedida da Índia para Maputo, com trânsito em Doha".

A operação incluiu vigilância no aeroporto para deter os suspeitos que tentariam levantar a carga, tendo sido identificado um esquema que envolvia o recrutamento de funcionários locais.

"Constatou-se que os mesmos desencadearam mecanismos de recrutar funcionários das Alfândegas para o levantamento", explicou Lole.

Face ao risco associado à substância, as autoridades decidiram intervir de imediato, segundo o porta-voz: "Para evitar o risco do extravio, considerando o alto potencial nocivo desta droga, particularmente o Fentanil, o Sernic optou por apreendê-la."

O Sernic reafirmou o compromisso de prosseguir o combate ao crime organizado e ao tráfico transnacional, assegurando que continua "determinado" no combate à criminalidade organizada e transnacional, "para impedir que Moçambique seja utilizado como corredor ou destino de drogas ilícitas".