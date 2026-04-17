Moçambique. Supostos terroristas provocam dois mortos em Macomia

As mortes aconteceram na quarta-feira, nos campos de produção agrícola perto do rio Messalo, sul de Nguida, precisou a mesma fonte.

"Foram mortas duas pessoas, eram camponesas, estavam lá com os seus familiares e foram surpreendidos com os terrroristas e mataram-nas à facada", disse fonte oficial, a partir de Macomia.

Após o ataque, os camponeses abandonaram os campos agrícolas, pedindo apoio junto das autoridades na aldeia.

"Tomámos conhecimento por conta dos familiares dos malogrados que fugiram do local e estamos em patrulha", acrescentou a fonte.

Segundo a fonte, trata-se do mesmo grupo que atacou na semana passada a aldeia de Nkoé, provocando a morte de uma pessoa, mas também ferimentos em dezenas de rebeldes, no confronto com as autoridades locais.

"São os mesmos que atacaram Nkoé e ainda estão a rodar por aqui perto, entre as margens de Messalo, aldeias de Litandacua, Chitoio e Novo Cabo Delgado", disse, garantindo que as Forças de Defesa e Segurança continuam no terreno para tentar travar a progressão dos rebeldes no terreno.

A província de Cabo Delgado, rica em gás, é alvo de ataques extremistas há oito anos, com o primeiro ataque registado em 05 de outubro de 2017, no distrito de Mocímboa da Praia.

A organização ACLED estima que a província moçambicana de Cabo Delgado tenha registado três eventos violentos nas duas últimas semanas, dois envolvendo extremistas do Estado Islâmico, que provocaram três mortos, elevando para 6.518 os óbitos desde 2017.

De acordo com o último relatório da organização de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED, na sigla em inglês), com dados de 23 de março a 05 de abril, dos 2.345 eventos violentos registados desde outubro de 2017, quando começou a insurgência armada em Cabo Delgado, 2.174 envolveram elementos associados ao Estado Islâmico Moçambique (EIM).