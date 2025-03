Módulo privado que aterrou na Lua está inclinado

"Não achamos que tenhamos a orientação correta na superfície da Lua", frisou Steve Altemus, CEO da empresa do Texas, durante uma conferência de imprensa conjunta com a NASA, para a qual a sonda levava instrumentos.

O anúncio parece um "déjà vu", pois no início de 2024 a Intuitive Machines já tinha conseguido aterrar uma nave na Lua, tornando-se a primeira empresa privada a conseguir tal feito, mas a sua sonda ficou inclinada e danificada após uma descida acidentada.

Na quinta-feira, a descida, que durou uma hora, pareceu correr bem, mas demorou algum tempo até que o Controlo da Missão confirmasse a aterragem.

Alguns minutos depois, Crain repetiu: "Parece que estamos no chão. Estamos a trabalhar para avaliar exatamente qual é a nossa orientação na superfície".

Em reação, as ações da Intuitive Machines caíram 20% nos mercados.

O facto de o dispositivo poder estar inclinado pode levar, entre outras coisas, a uma produção de energia inferior à esperada, alertou Altemus.

Isto teria o efeito de limitar as experiências e demonstrações que a empresa e a NASA pretendiam realizar.

As aterragens lunares desta semana fazem parte do programa de entrega lunar comercial da NASA, destinado a levar as experiências da agência espacial para a superfície cinzenta e poeirenta e a impulsionar o negócio.

As aterragens comerciais são também vistas como batedores para os astronautas que se seguirão no final desta década ao abrigo do programa Artemis da NASA, o sucessor do Apollo.