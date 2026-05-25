Mohammad Bagher Qalibaf foi reeleito presidente do Parlamento iraniano

A votação em Teerão decorreu na mesma altura em que prosseguem negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão, com o objetivo de alcançar um acordo de paz.

Segundo informações da emissora estatal iraniana IRIB, Qalibaf obteve 235 votos: uma vantagem expressiva em relação a Mohammad Taqi Naqd Ali que obteve 29 votos.

Na mesma votação, Ali Nikzad foi reeleito vice-presidente do Parlamento.

As eleições para o cargo de presidente do Parlamento de Teerão, realizadas presencialmente, consolidaram a posição de Qalibaf como uma das figuras políticas mais influentes do Irão.

Qalibaf foi eleito presidente do Parlamento em maio de 2020, depois de ter liderado a autarquia da capital, Teerão, entre 2005 a 2017.