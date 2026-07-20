Montenegro felicita novo PM britânico e lembra "fortes laços humanos e históricos"

"Países parceiros e aliados, Portugal e o Reino Unido estão também ligados por fortes laços humanos e históricos", referiu o governante português, numa mensagem na rede social X.

Luís Montenegro lembrou que este ano se assinalam os 640 anos do Tratado de Windsor, que "estabeleceu uma aliança que perdura".

"Expresso a nossa confiança no contínuo aprofundamento do relacionamento bilateral, numa reforçada convergência entre os dois países em torno dos valores que nos unem e num permanente diálogo em prol da paz e da segurança", pode ler-se.

Burnham foi declarado o novo líder do Partido Trabalhista na sexta-feira depois de ter recebido um amplo apoio dos deputados do partido, sem necessidade de eleições internas.

O antigo presidente da Câmara de Manchester chegou ao poder após nove anos à frente da cidade do norte de Inglaterra, onde construiu uma reputação de administrador competente e afirmou-se como uma das figuras mais populares do Partido Trabalhista britânico.

Aos 56 anos, sucede na liderança do executivo britânico ao também trabalhista Keir Starmer, que formalizou esta manhã a demissão junto do Rei Carlos III.