Montenegro saúda reeleição de Presidente Carlos Vila Nova

"Portugal continuará a explorar todas as vias para reforçar uma parceria que tanto tem feito para aproximar os nossos dois países e povos. Há múltiplas oportunidades para fazermos ainda mais em conjunto e para aprofundarmos o nosso diálogo e cooperação a nível internacional. São Tomé pode continuar a contar com Portugal", lê-se numa mensagem de Luís Montenegro publicada hoje na rede social X (ex-Twitter).

Carlos Vila Nova foi reeleito Presidente de São Tomé e Príncipe, à primeira volta, com 55,94% dos votos, segundo os resultados preliminares divulgados na segunda-feira pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN). O principal adversário, Nito d`Abreu, obteve 41,42%.

Mais de 142 mil eleitores foram chamados no domingo a escolher o Presidente, numas eleições marcadas pela crispação política, mas sem registo de incidentes de maior.