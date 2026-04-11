Moradores lisonjeados com missa no Kilamba esperam palavras confortadoras de Leão XIV

No município do Kilamba, a zona habitacional urbanizada com o mesmo nome, a 30 quilómetros de Luanda, vai acolher, no dia 19, a primeira missa campal do Papa Leão XIV, no âmbito da sua visita pastoral ao país lusófono africano, que se inicia um dia antes.

A Lusa constatou no local que as obras continuam em curso, sobretudo a montagem de infraestruturas de suporte, incluindo o palco central onde o líder da Igreja Católica vai presidir à missa.

Num espaço onde cabem mais de quatro campos de futebol, Leão XIV vai presidir à missa, que deve contar com a presença de milhares de fiéis de Luanda e do interior de Angola.

A cargo do Grupo Arena, a montagem do palco central, que conta com uma cruz no centro, de nove metros de altura, duas estruturas de apoio na parte traseira, uma lateral e uma arquibancada onde deverão estar acomodados os padres, tinha atingido os 70% no dia em que a Lusa esteve no local, explicou um dos técnicos da obra.

Bombeiros e efetivos da polícia nacional avaliavam aspetos da segurança e da acomodação dos fiéis.

Os moradores do Kilamba, por sua vez, manifestaram-se gratos pela visita do Papa, acreditando que será um momento de "exaltação de fé, solidariedade e conforto" para os fiéis católicos e para os angolanos no geral.

"Realmente é bem gratificante [a visita do Papa], nós do Kilamba, em parte, nos sentimos lisonjeados, porque não é toda vez que o Papa vem para cá e, principalmente, eleger Angola como um dos países a visitar", disse à Lusa Graciela Lemos Capita.

A jovem de 20 anos, estudante universitária e afeta ao grupo Eucarístico Juvenil da Igreja Católica local, afirmou que está preparada espiritualmente para receber o Papa "com coração aberto e alma pura".

"Será um encontro de adoração e muita espiritualidade", realçou, salientando que espera ouvir mensagens de paz e carinho.

"[O Papa] deve transmitir uma tranquilidade de que tudo vai ficar bem e que tudo será de acordo à vontade de Deus", referiu Graciela, aludindo às dificuldades sociais das famílias angolanas.

Edson Ribas, morador do Kilamba, que circulava pelas imediações do campo onde vai decorrer a missa papal, considerou "uma enorme honra" a visita do Papa ao local, augurando ouvir do líder religioso palavras "confortadoras" e de bênção para os angolanos.

O estudante de 18 anos queixou-se da criminalidade, que disse estar a ganhar contornos preocupantes na Centralidade do Kilamba, pedindo atuação firme da polícia nacional.

Bastante radiante, após mais um dia de aulas, Maravilha Gime, estudante universitária de 23 anos, disse estar a par da visita do Papa ao seu município, a qual deve dar maior visibilidade a Angola no contexto internacional, desejando que Leão XIV traga "harmonia" aos angolanos.

"Como é a primeira vez que ele [Leão XIV] vem cá, espero algo melhor e espero que ele possa transmitir algo melhor também para a província de Luanda, que possa trazer harmonia, acredito que sim", declarou.

No interior da Centralidade do Kilamba -- zona residencial com enormes edifícios distribuídos em vários blocos, inaugurada há 14 anos --, Verónica da Silva, 19 anos, também enalteceu a visita do Sumo Pontífice a Angola, perspetivando "uma boa missa e boa mensagem ao povo".

Para a estudante de Direito, a presença do Papa no local será "agradável".

"Vai ser muito bom. Espero ouvir mensagem de prosperidade, solidariedade, ajuda ao próximo", frisou, queixando-se de dificuldades nos transportes públicos e privados no Kilamba.

A missa campal de Leão XIV no Kilamba tem início previsto para as 09:30 locais de domingo, dia 19, conforme o programa oficial, sendo que, no mesmo dia, por volta das 16:30, vai deslocar-se ao Santuário da Muxima para a reza do terço e uma celebração com os peregrinos devotos de Maria.

Leão XIV estará em Angola de 18 a 21 de abril, no âmbito da sua primeira viagem apostólica a África, a qual se inicia na Argélia, inclui os Camarões e terminará na Guiné Equatorial.