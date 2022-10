Morreu o antigo governador de Macau Carlos Melancia

Demitiu-se do cargo em consequência do denominado caso do fax, que envolvia alegada corrupção passiva. Foi ilibado em 2002. Licenciado em Engenharia, Carlos Montez Melancia foi governador de Macau entre 1987 e 1990. Carlos Melancia recebia, desde 1998, mais de nove mil euros por mês, a título de subvenção vitalícia.





Foi ministro da Indústria e Tecnologia no II Governo Constitucional em 1978, liderado por Mário Soares. Posteriormente, em meados da década de 80, foi eleito deputado pelo círculo de Leiria nas listas do Partido Socialista.



No IX Governo Constitucional, também chefiado por Soares, entre 15 de fevereiro de 1985 e 6 de novembro de 1985, Carlos Melancia foi ministro do Equipamento Social. Antes, de 9 de junho de 1983 a 15 de fevereiro de 1985, fora responsável pela pasta do Mar.



O velório do antigo governador realiza-se esta segunda-feira, a partir das 17h00, na Igreja de São João de Deus, em Lisboa.

Foi ministro da Indústria e Tecnologia no II Governo Constitucional em 1978, liderado por Mário Soares. Posteriormente, em meados da década de 80, foi eleito deputado pelo círculo de Leiria nas listas do Partido Socialista.No IX Governo Constitucional, também chefiado por Soares, entre 15 de fevereiro de 1985 e 6 de novembro de 1985, Carlos Melancia foi ministro do Equipamento Social. Antes, de 9 de junho de 1983 a 15 de fevereiro de 1985, fora responsável pela pasta do Mar., em Lisboa.