Morreu ex-presidente de Timor-Leste Francisco Guterres "Lu Olo"

Na mensagem, divulgada na página oficial do antigo chefe de Estado na rede social Facebook, a família comunicou com "profunda tristeza e enorme pesar" que "Lu Olo" "faleceu hoje no Hospital Prince Court em Kuala Lumpur, Malásia, após ter recebido tratamento médico intensivo".

"A sua partida representa uma perda para a sua esposa, filhos e toda a família, para a Fretilin, para os seus companheiros de luta e para todos os que partilharam com ele o sonho e a construção de um Timor-Leste livre, democrático e soberano", pode ler-se na mensagem.

A família remeteu para mais tarde informações relativas às cerimónias fúnebres.

"Pedimos a todos que respeitem a privacidade da família neste momento difícil, unindo-se a nós em oração e prestando homenagem à sua memória, ao seu legado e à sua dedicação ao povo timorense", acrescentou a família na mesma mensagem.

Francisco Guterres "Lu Olo" foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.

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