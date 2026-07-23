Morreu Kozo Okamoto, autor de ataque palestiniano a aeroporto israelita em 1972

"A FPLP anuncia a morte do camarada militante Kozo Okamoto esta quinta-feira", declarou o grupo radical palestiniano e organização responsável pelo crime de 1972 em comunicado, indicando que Okamoto morreu nos subúrbios do sul de Beirute, uma zona controlada pelo Hezbollah, movimento xiita libanês apoiado pelo Irão.

A 30 de maio de 1972, Okamoto chegou ao então aeroporto de Lod, atualmente denominado Aeroporto Ben Gurion, num voo da Air France e, juntamente com dois cúmplices, abriu fogo contra os passageiros que se encontravam no terminal.

O ataque provocou a morte de 26 pessoas e ferimentos em dezenas de outras.

Okamoto foi capturado pelas autoridades israelitas depois de ter ficado ferido durante o atentado.

Condenado à prisão em Israel, acabou por ser libertado em 1985 no âmbito de uma troca de prisioneiros entre Israel e grupos palestinianos.

O antigo membro do Exército Vermelho Japonês tinha 78 anos e vivia no Líbano desde a libertação.