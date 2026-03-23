Morreu Lionel Jospin, antigo primeiro-ministro socialista e arquiteto da "esquerda plural" em França









A esquerda francesa está de luto. Lionel Jospin, primeiro-ministro socialista de 1997 a 2002, morreu aos 88 anos, como informou a família à AFP nesta segunda-feira.





Durante o seu mandato em Matignon, este arquiteto da "esquerda plural" realizou reformas marcantes como a introdução da semana de trabalho de 35 horas, o mandato de cinco anos, a lei sobre a paridade na política e o pacs (pacto de solidariedade civil).





É também recordado em França por ter abandonado o cargo após a sua derrota na noite de 21 de abril de 2002, quando os eleitores preferiram qualificar Jean-Marie Le Pen e Jacques Chirac para a segunda volta das eleições presidenciais.

"Assumo toda a responsabilidade por este fracasso e estou a tirar as devidas conclusões, retirando-me da vida política", afirmou na altura, desencadeando protestos dos seus apoiantes. A sua saída, poucas semanas antes das eleições legislativas, valeu-lhe críticas de longa data por parte de alguns dos seus apoiantes.





"Houve uma campanha com o mote 'Ele está a desiludir-nos', e alguns comentadores viram a sua decisão como uma forma de cobardia. Não era de todo o caso, mas talvez faltasse a explicação", admite o amigo Jean Glavany, diretor da campanha de Lionel Jospin durante as eleições presidenciais.





"Quem abandonou quem? (...) O povo rejeitou-me, eu rejeito-me a mim próprio", explicava-se ainda Lionel Jospin em setembro de 2023, a um ouvinte da France Inter que o censurava pela sua decisão.

A importância do silêncio



"Disse-me que, se não ganhasse, não queria impedir a nova geração de continuar a trabalhar", recorda Jean Glavany, ministro da Agricultura de 1998 a 2002.





Quanto às razões do seu fracasso, Lionel Jospin apontou em várias ocasiões a dispersão dos votos de esquerda. O soberanista Jean-Pierre Chevènement (5,33%), o ecologista Noël Mamère (5,25%), o comunista Robert Hue (3,37%) e a radical Christiane Taubira (2,32%) privaram o socialista de votos preciosos. "Não podíamos ganhar as eleições com cinco candidatos de cada um dos partidos da maioria plural", repetiu à Franceinfo em 2022.

O dia 21 de abril de 2002 marcou um ponto de viragem na política francesa e na longa carreira política de Lionel Jospin.





Nascido a 12 de julho de 1937, no seio de uma família protestante, com a mãe parteira e militante pacifista e o pai professor e militante socialista, cresceu em Meudon (Hauts-de-Seine), tendo como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial e as suas redes de resistência. "Recordo-me da importância do silêncio nessa altura. Era preciso saber calar porque, se não o fizéssemos, poderíamos pôr os outros em grande risco", confessa em Lionel raconte Jospin (Editions du Seuil, 2010). "Talvez seja esta a origem da minha posterior relutância em falar em política.

Ligações ao trotskismo

No final dos anos 60, deixou o Quai d'Orsay para ensinar economia, nomeadamente no IUT de Sceaux. Após o congresso de Epinay, aderiu ao Partido Socialista em 1971. "Embora tenha ligações com os trotskistas, para mim não há contradição, porque as duas ligações estão em níveis diferentes", afirma em Lionel raconte Jospin.







Ascende na hierarquia do partido e, a pedido de François Mitterrand, integra o secretariado nacional do PS e o seu comité executivo em 1973.





François Mitterrand e Lionel Jospin, 14 de fevereiro de 1977, Paris. AFP







Assumiu a responsabilidade pela formação e depois pelas relações internacionais. "Conhecemo-nos durante este período. O que me agradou nele desde o início foi o facto de ser muito franco, muito direto e gostar de relações calorosas e simples", afirma Jean Glavany.





Tornou-se o número dois do Partido Socialista após o congresso de Metz em 1979. Pouco conhecido do grande público, tornou-se conhecido no ano seguinte durante um debate televisivo em que substituiu François Mitterrand contra o comunista Georges Marchais. "Hoje estava a trabalhar e a fazer o meu trabalho de casa e penso, caro Georges Marchais, que há trinta anos que não és trabalhador", disse então o dirigente do PS ao líder comunista.

"Fiel aos nossos valores"

Lionel Jospin, então Ministro da Educação, em 20 de janeiro de 1989, durante uma visita a uma escola em Saint-Fons (Rhône). Pascal Pavani / AFP







"Um verdadeiro capitão de equipa"

Os socialistas vingaram-se dois anos mais tarde, quando Jacques Chirac decidiu dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições legislativas um ano antes do previsto. A oposição não ficou surpreendida. Os cinco partidos da "esquerda plural" (PS, PCF, Les Verts, PRG e MRC) uniram-se e viraram as sondagens para obter a maioria. "Estávamos preparados, não chegámos a um acordo à última hora, como hoje [com os Nupes]. O PS discutiu com cada um dos parceiros", explicou à franceinfo em 2022.





Lionel Jospin entrou em Matignon e iniciou uma coabitação de cinco anos com Jacques Chirac.





O primeiro-inistro Lionel Jospin e o Presidente Jacques Chirac dão uma conferência de imprensa a 16 de março de 2002, após o Conselho Europeu de Barcelona. Patrick Kovarik / AFP







"Como primeiro-ministro, era notável e organizado. Por vezes, na minha opinião, faltava-lhe um pouco de imaginação, mas, ao mesmo tempo, gosto de pessoas sérias", recorda Jack Lang, ministro da Educação entre 2000 e 2002.





"Era um verdadeiro capitão de equipa, consultava muito. Tínhamos reuniões em Matignon onde as pessoas podiam falar muito livremente, mas ao mesmo tempo era um homem de decisão", acrescenta Jean Glavany, seu antigo ministro da Agricultura, que também o descreve como um trabalhador esforçado. "Lembro-me de um dia em que estávamos no mar, na Bretanha, em que o sol nasceu magnífico e ele tinha o nariz debruçado sobre os despachos recebidos às 6 horas da manhã"

Após a "bofetada" que recebeu a 21 de abril de 2002, Lionel Jospin nunca mais conseguiu voltar à ribalta, apesar de várias tentativas, nomeadamente em 2006.





Durante a presidência de François Hollande, dirigiu uma comissão sobre a renovação e a ética da vida pública, antes de integrar o Conselho Constitucional durante cinco anos. O que resta do Jospinismo? "Uma coerência, uma clareza, que pode raiar a rigidez, mas prefiro isso às pessoas que são enguias, é a anti-moda, Jospin", responde Jack Lang. "Uma forma de humildade, a ausência de arrogância, a ideia de que é preciso ser fiel ao seu programa, transparente nas suas ações, uma marca de rigor moral", acrescenta Jean Glavany.

Mas o antigo chefe de governo também cometeu erros. "A campanha foi desfasada. Todos os temas foram cortados em bocados, não havia uma linha. As equipas mantiveram a ilusão, enquanto as sondagens caíam a pique", diz Jack Lang, antigo ministro da Educação de Lionel Jospin. "Permitimos que os candidatos se espalhassem demasiado e a campanha virou-se contra si própria. As pessoas não iam para o terreno, reuniam-se entre si".Depois do Liceu Carlos Magno, em Paris, frequenta ae depois a. Entra para a associação de estudantes Unef e descobre a militância. "Participei na luta contra a guerra da Argélia, através de protestos e manifestações, nomeadamente contra a utilização da tortura", conta na sua biografia. Após o serviço militar, entrou na ENA em 1963.O jovem inicia então a sua carreira no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Durante este período, foi introduzido por um certo Boris Fraenkel no trotskismo, um movimento baseado nas ideias comunistas de Leon Trotsky. "Era essencialmente uma questão de discutir a situação política (...), partilhando uma tradição e uma cultura", diz Lionel Jospin na sua biografia. Só em 2001 é que o socialista, então primeiro-ministro, reconheceu esta passagem pelo movimento de extrema-esquerda, com o qual rompeu definitivamente em meados da década de 1980.Quando François Mitterand foi nomeado para as eleições presidenciais de 1981, assumiu as rédeas do Partido Socialista. O facto de a esquerda ter conquistado o Eliseu foi para ele um acontecimento inédito. "Telefonei a François Mitterrand e confirmei a sua vitória. O que me impressionou foi a sua extrema calma, a sua satisfação, mas uma satisfação que ele queria controlar. É uma contenção alegre", disse à Franceinfo em 2021. Cheguei bastante tarde à Bastilha e os discursos já tinham começado. Cheguei bastante tarde à Bastilha e os discursos já tinham começado. Como toda a gente, fui atingido por um aguaceiro que se transformou numa tempestade.O quadro socialista foi, por sua vez, eleito deputado por Paris nas eleições legislativas de junho, nos bairros operários de. Ao mesmo tempo, participa nas negociações de um "acordo de governo" com o Partido Comunista. Segue-se o exercício do poder. O Primeiro Secretário assiste à viragem da austeridade: "Não se pode dizer que estivesse preparado para ela, mas compreendi-a", explica na sua biografia.Observa também os desfiles das gigantescas manifestações do movimento "Escola Livre" contra o projeto de lei. Enquanto Primeiro Secretário do Partido Socialista, procurou influenciar os debates. "Apoiei-me muitas vezes nele, nomeadamente durante as negociações orçamentais", conta Jack Lang, então ministro da Cultura. "Foi fiel aos nossos grandes princípios, às nossas ideias e aos nossos valores".Durante o segundo mandato socialista de sete anos, manifestou desejo de integrar o governo e foi nomeado número 2, atrás de Michel Rocard, responsável pela Educação e Investigação (1988-1992). "Estou consciente de que o Presidente me confia um ministério difícil, onde sou mais testado do que recompensado", confessa a. Em particular, fez aprovar uma lei sobre a educação, conhecida como a lei Jospin, que alterou o funcionamento do sistema educativo, aumentou os salários dos professores e colocou "o aluno no centro da escola".O fim do reinado de François Mitterrand deu lugar a divisões entre os socialistas. Os apoiantes de Jospin confrontam-se com os partidários de Laurent Fabius no congresso fratricida de Rennes, em 1990. Lionel Jospin distanciou-se do Presidente da República por diversas razões (caso Bousquet, chegada de Bernard Tapie, divisões internas no PS) e foi obrigado a abandonar o governo em 1992. No ano seguinte, durante o fracasso da esquerda nas eleições legislativas, foi derrotado no seu círculo eleitoral e passou a ser apenas o conselheiro geral de Cintegabelle.Em 1995, este entusiasta do basquetebol recuperou para ganhar as primárias socialistas contra Henri Emmanuelli. Apelou então a um "direito de balanço" para se distanciar de um François Mitterrand desgastado por catorze anos no poder. Numa eleição presidencial que se assemelhava a uma missão impossível, fez uma boa campanha e saiu vitorioso na primeira volta. Mas, na segunda volta, obteve apenas 47,36% dos votos contra Jacques Chirac. Os franceses escolheram a alternativa.Em setembro de 2023, na France Inter, Lionel Jospin voltou a dar a sua opinião sobre a atualidade, criticando os comentários "vergonhosos e perigosos" de Nicolas Sarkozy sobre a guerra na Ucrânia, apoiando a proibição da abaya nas escolas e "arriscando" a chegada de Marine Le Pen ao poder. No fim da entrevista deixou o aviso:"Hoje, estamos no período histórico do aquecimento global e as condições de vida da humanidade na Terra estão em risco. Temos de enfrentar este risco".Margaux Duguet, Clément Parrot / France Télévisions / 23 março 2026 08:11 GMTEdição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP