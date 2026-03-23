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Morreu o antigo primeiro-ministro de França Lionel Jospin
Lionel Jospin foi deputado, líder partidário, ministro e primeiro-ministro sob a Presidência de Jacques Chirac entre 1997 e 2022.
Figura incontornável do Partido Socialista Francês, morreu esta segunda-feira, aos 88 anos, o antigo primeiro-ministro Lionel Jospin.
Além de deputado, líder partidário, ministro e primeiro-ministro sob a Presidência de Jacques Chirac, entre 1997 e 2002, Jospin foi ainda candidato derrotado nas eleições presidenciais de 1995 e 2002.Em janeiro passado foi submetido a uma "cirurgia séria", nas palavras do próprio, que adiantou ter corrido bem embora não tenha divulgado a natureza ou a causa da cirurgia.
Além de deputado, líder partidário, ministro e primeiro-ministro sob a Presidência de Jacques Chirac, entre 1997 e 2002, Jospin foi ainda candidato derrotado nas eleições presidenciais de 1995 e 2002.Em janeiro passado foi submetido a uma "cirurgia séria", nas palavras do próprio, que adiantou ter corrido bem embora não tenha divulgado a natureza ou a causa da cirurgia.
Lionel Jospin foi uma figura maior do Partido Socialista. Protagonizou uma ascensão política comparável ao evento que lhe pôs fim de forma abrupta quando, a 21 de abril de 2002, a esquerda foi eliminada da segunda volta das eleições presidenciais, abrindo caminho para a Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Um acontecimento que o levou a retirar-se da vida política.
Em Portugal, foi agraciado com a Grã cruz da Ordem da Liberdade.
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