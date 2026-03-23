Morreu o antigo primeiro-ministro de França Lionel Jospin

Figura incontornável do Partido Socialista Francês, morreu esta segunda-feira, aos 88 anos, o antigo primeiro-ministro Lionel Jospin.



Além de deputado, líder partidário, ministro e primeiro-ministro sob a Presidência de Jacques Chirac, entre 1997 e 2002, Jospin foi ainda candidato derrotado nas eleições presidenciais de 1995 e 2002. Em janeiro passado foi submetido a uma "cirurgia séria", nas palavras do próprio, que adiantou ter corrido bem embora não tenha divulgado a natureza ou a causa da cirurgia.

Lionel Jospin foi uma figura maior do Partido Socialista.. Um acontecimento que o levou a retirar-se da vida política.Em Portugal, foi agraciado com a Grã cruz da Ordem da Liberdade.