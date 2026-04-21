Morreu o ministro do Ensino Superior de Timor-Leste

Natural de Liquiça, José Honório Jerónimo, de 53 anos, mestre em Estudo de Desenvolvimento, assumiu durante vários anos funções de docente na Faculdade de Economia da Universidade Nacional de Timor-Leste, bem como vários cargos de chefia naquela universidade pública.

Entre 2013 e 2015, exerceu funções de adido do Comércio na embaixada de Timor-Leste na Indonésia.

Em julho de 2023, foi empossado ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, integrando o atual Governo timorense, liderado por Xanana Gusmão.

Enquanto ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, José Honório Jerónimo tinha como funções definir, executar, coordenar e avaliar política do Governo para as áreas do ensino e da qualificação superior e para as áreas da ciência e da tecnologia.