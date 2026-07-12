Morreu senador norte-americano Lindsey Graham, apoiante de Trump

Graham era presidente da Comissão de Orçamento do Senado e concorria, em novembro, a um quinto mandato de seis anos.

Há apenas algumas semanas, Trump tinha apoiado a campanha de reeleição de Graham para as eleições intercalares de novembro, nas quais será renovada toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado, o que pode alterar o equilíbrio de poder em Washington.

"Um verdadeiro patriota" O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje o senador Lindsey Graham, que morreu no sábado, “um verdadeiro patriota” que vai fazer falta ao país.



“O senador Lindsey Graham, uma das pessoas e um dos senadores mais extraordinários que já conheci, faleceu. Estava sempre a trabalhar e era um verdadeiro patriota americano”, escreveu Trump na sua rede social.



“Vamos sentir muito a sua falta”, acrescentou o chefe de Estado dos EUA, que tinha em Graham um dos seus principais aliados na política externa. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje o senador Lindsey Graham, que morreu no sábado, “um verdadeiro patriota” que vai fazer falta ao país., faleceu.”, escreveu Trump na sua rede social.“Vamos sentir muito a sua falta”, acrescentou o chefe de Estado dos EUA, que tinha em Graham um dos seus principais aliados na política externa.

"Grande amigo de Israel"

Também o Presidente israelita, Isaac Herzog, lamentou hoje a morte de Lindsey Graham, que descreveu como um “grande amigo de Israel”, um exemplo de “clareza moral” e um “verdadeiro líder” da aliança bilateral com os Estados Unidos.



“Sinto-me profundamente consternado e entristecido ao tomar conhecimento do falecimento repentino deste grande patriota norte-americano”, afirmou, em comunicado publicado no X.



I am shocked and heartbroken to learn of the sudden passing of the great American patriot, a great friend of Israel, and my dear friend U.S. Senator Lindsey Graham.



Senator Graham was a beacon of moral clarity and a true leader of the U.S.-Israel partnership. We will never… pic.twitter.com/tNuV93LXKS — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 12, 2026 Segundo Herzog, os israelitas nunca esquecerão o apoio do senador ao povo de Israel nos seus momentos mais difíceis: “Ficaremos eternamente gratos pelo seu sentido de justiça, verdade e lealdade”



O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, também reagiu à morte de Graham, considerando-o “um verdadeiro amigo do Estado de Israel e um dos seus mais firmes e constantes defensores”.



Em comunicado, Katz refere que Graham apoiou Israel “nos seus momentos mais difíceis” e trabalhou “incansavelmente” para fortalecer a aliança com os Estados Unidos. Também o Presidente israelita, Isaac Herzog, lamentou hoje a morte de Lindsey Graham, que descreveu como um ““Sinto-me profundamente consternado e entristecido ao tomar conhecimento do falecimento repentino deste grande patriota norte-americano”, afirmou, em comunicado publicado no X.Segundo Herzog, os israelitas nunca esquecerão o apoio do senador ao povo de Israel nos seus momentos mais difíceis: “Ficaremos eternamente gratos pelo seu sentido de justiça, verdade e lealdade”O ministro israelita da Defesa,e um dos seus mais firmes e constantes defensores”.Em comunicado, Katz refere que Graham apoiou Israel “nos seus momentos mais difíceis” e trabalhou “incansavelmente” para fortalecer a aliança com os Estados Unidos.





C/ Lusa









“Na noite de sábado, 11 de julho, o senador norte-americano Lindsey Graham faleceu após uma doença rápida e repentina. A família do senador Graham agradece as orações neste momento e pede privacidade durante este período incrivelmente difícil”, explicou o gabinete do até agora senador pela Carolina do Sul.Equipas de emergência responderam a uma chamada por “paragem cardíaca” na residência de Graham em Capitol Hill, de acordo com comunicações da polícia obtidas pela NBC News.