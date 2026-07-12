Mundo
Morreu senador norte-americano Lindsey Graham, apoiante de Trump
O senador republicano dos Estados Unidos Lindsey Graham, aliado próximo do presidente Donald Trump, faleceu no sábado à tarde, na sequência de uma "doença rápida e repentina", anunciou hoje o seu gabinete na rede social X.
“Na noite de sábado, 11 de julho, o senador norte-americano Lindsey Graham faleceu após uma doença rápida e repentina. A família do senador Graham agradece as orações neste momento e pede privacidade durante este período incrivelmente difícil”, explicou o gabinete do até agora senador pela Carolina do Sul.
Graham era presidente da Comissão de Orçamento do Senado e concorria, em novembro, a um quinto mandato de seis anos.Era um dos membros mais conhecidos da câmara e uma voz fundamental no seio do partido em matéria de defesa e assuntos internacionais, também conhecido pelo seu apoio a Israel e à manutenção da projeção militar dos Estados Unidos no mundo.
Equipas de emergência responderam a uma chamada por “paragem cardíaca” na residência de Graham em Capitol Hill, de acordo com comunicações da polícia obtidas pela NBC News.
Graham era presidente da Comissão de Orçamento do Senado e concorria, em novembro, a um quinto mandato de seis anos.Era um dos membros mais conhecidos da câmara e uma voz fundamental no seio do partido em matéria de defesa e assuntos internacionais, também conhecido pelo seu apoio a Israel e à manutenção da projeção militar dos Estados Unidos no mundo.
Equipas de emergência responderam a uma chamada por “paragem cardíaca” na residência de Graham em Capitol Hill, de acordo com comunicações da polícia obtidas pela NBC News.
Há apenas algumas semanas, Trump tinha apoiado a campanha de reeleição de Graham para as eleições intercalares de novembro, nas quais será renovada toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado, o que pode alterar o equilíbrio de poder em Washington.
"Um verdadeiro patriota"O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje o senador Lindsey Graham, que morreu no sábado, “um verdadeiro patriota” que vai fazer falta ao país.
“O senador Lindsey Graham, uma das pessoas e um dos senadores mais extraordinários que já conheci, faleceu. Estava sempre a trabalhar e era um verdadeiro patriota americano”, escreveu Trump na sua rede social.
“Vamos sentir muito a sua falta”, acrescentou o chefe de Estado dos EUA, que tinha em Graham um dos seus principais aliados na política externa.
“O senador Lindsey Graham, uma das pessoas e um dos senadores mais extraordinários que já conheci, faleceu. Estava sempre a trabalhar e era um verdadeiro patriota americano”, escreveu Trump na sua rede social.
“Vamos sentir muito a sua falta”, acrescentou o chefe de Estado dos EUA, que tinha em Graham um dos seus principais aliados na política externa.
"Grande amigo de Israel"
Também o Presidente israelita, Isaac Herzog, lamentou hoje a morte de Lindsey Graham, que descreveu como um “grande amigo de Israel”, um exemplo de “clareza moral” e um “verdadeiro líder” da aliança bilateral com os Estados Unidos.
“Sinto-me profundamente consternado e entristecido ao tomar conhecimento do falecimento repentino deste grande patriota norte-americano”, afirmou, em comunicado publicado no X.
O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, também reagiu à morte de Graham, considerando-o “um verdadeiro amigo do Estado de Israel e um dos seus mais firmes e constantes defensores”.
Em comunicado, Katz refere que Graham apoiou Israel “nos seus momentos mais difíceis” e trabalhou “incansavelmente” para fortalecer a aliança com os Estados Unidos.
Também o Presidente israelita, Isaac Herzog, lamentou hoje a morte de Lindsey Graham, que descreveu como um “grande amigo de Israel”, um exemplo de “clareza moral” e um “verdadeiro líder” da aliança bilateral com os Estados Unidos.
“Sinto-me profundamente consternado e entristecido ao tomar conhecimento do falecimento repentino deste grande patriota norte-americano”, afirmou, em comunicado publicado no X.
Segundo Herzog, os israelitas nunca esquecerão o apoio do senador ao povo de Israel nos seus momentos mais difíceis: “Ficaremos eternamente gratos pelo seu sentido de justiça, verdade e lealdade”
I am shocked and heartbroken to learn of the sudden passing of the great American patriot, a great friend of Israel, and my dear friend U.S. Senator Lindsey Graham.— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 12, 2026
Senator Graham was a beacon of moral clarity and a true leader of the U.S.-Israel partnership. We will never… pic.twitter.com/tNuV93LXKS
O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, também reagiu à morte de Graham, considerando-o “um verdadeiro amigo do Estado de Israel e um dos seus mais firmes e constantes defensores”.
Em comunicado, Katz refere que Graham apoiou Israel “nos seus momentos mais difíceis” e trabalhou “incansavelmente” para fortalecer a aliança com os Estados Unidos.
C/ Lusa