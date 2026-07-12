Morreu senador norte-americano Lindsey Graham, apoiante de Trump

Morreu senador norte-americano Lindsey Graham, apoiante de Trump

O senador republicano dos Estados Unidos Lindsey Graham, aliado próximo do presidente Donald Trump, faleceu no sábado à tarde, na sequência de uma "doença rápida e repentina", anunciou hoje o seu gabinete na rede social X.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Jonathan Ernst - Reuters

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“Na noite de sábado, 11 de julho, o senador norte-americano Lindsey Graham faleceu após uma doença rápida e repentina. A família do senador Graham agradece as orações neste momento e pede privacidade durante este período incrivelmente difícil”, explicou o gabinete do até agora senador pela Carolina do Sul.

Graham era presidente da Comissão de Orçamento do Senado e concorria, em novembro, a um quinto mandato de seis anos.Era um dos membros mais conhecidos da câmara e uma voz fundamental no seio do partido em matéria de defesa e assuntos internacionais, também conhecido pelo seu apoio a Israel e à manutenção da projeção militar dos Estados Unidos no mundo.
Equipas de emergência responderam a uma chamada por “paragem cardíaca” na residência de Graham em Capitol Hill, de acordo com comunicações da polícia obtidas pela NBC News.

Há apenas algumas semanas, Trump tinha apoiado a campanha de reeleição de Graham para as eleições intercalares de novembro, nas quais será renovada toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado, o que pode alterar o equilíbrio de poder em Washington.
"Um verdadeiro patriota"O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje o senador Lindsey Graham, que morreu no sábado, “um verdadeiro patriota” que vai fazer falta ao país.

O senador Lindsey Graham, uma das pessoas e um dos senadores mais extraordinários que já conheci, faleceu. Estava sempre a trabalhar e era um verdadeiro patriota americano”, escreveu Trump na sua rede social.

“Vamos sentir muito a sua falta”, acrescentou o chefe de Estado dos EUA, que tinha em Graham um dos seus principais aliados na política externa.
"Grande amigo de Israel"
Também o Presidente israelita, Isaac Herzog, lamentou hoje a morte de Lindsey Graham, que descreveu como um “grande amigo de Israel”, um exemplo de “clareza moral” e um “verdadeiro líder” da aliança bilateral com os Estados Unidos.

“Sinto-me profundamente consternado e entristecido ao tomar conhecimento do falecimento repentino deste grande patriota norte-americano”, afirmou, em comunicado publicado no X.

Segundo Herzog, os israelitas nunca esquecerão o apoio do senador ao povo de Israel nos seus momentos mais difíceis: “Ficaremos eternamente gratos pelo seu sentido de justiça, verdade e lealdade”

O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, também reagiu à morte de Graham, considerando-o “um verdadeiro amigo do Estado de Israel e um dos seus mais firmes e constantes defensores”.

Em comunicado, Katz refere que Graham apoiou Israel “nos seus momentos mais difíceis” e trabalhou “incansavelmente” para fortalecer a aliança com os Estados Unidos.

C/ Lusa


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