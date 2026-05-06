Morreu Ted Turner, fundador da CNN, aos 87 anos

Pouco mais de um mês antes do seu 80º aniversário, em 2018, Turner revelou que tinha demência com corpos de Lewy, uma doença cerebral progressiva. No início de 2025, Turner foi hospitalizado com um caso ligeiro de pneumonia, antes de recuperar numa clínica de reabilitação.

O empresário de Atlanta, nascido no Ohio e apelidado de "A Boca do Sul" pela sua franqueza, construiu um império mediático que abrangia a primeira superestação da televisão por cabo e canais populares de filmes e desenhos animados, bem como equipas desportivas profissionais como os Atlanta Braves.





Velejador, filantropo fundador da Fundação das Nações Unidas, ativista pela eliminação mundial das armas nucleares e ambientalista, Turner acabou por marcar a história com a audácia de transmitir notícias de todo o mundo em tempo real, a qualquer hora.





Mesmo após a venda as suas redes à Time Warnere de se afastar do negócio, o magnata sempre considerou a CNN "a maior conquista" da sua vida.





Em 1991, a revista Time nomeou-o 'Homem do Ano' devido à influência na "dinâmica dos acontecimentos e transformar os espectadores de 150 países em testemunhas instantâneas da história".



"O Ted era um líder extremamente empenhado e comprometido, intrépido, destemido e sempre disposto a seguir uma intuição e a confiar no seu próprio julgamento", afirmou Mark Thompson, presidente e CEO da CNN Worldwide, em comunicado.





"Ele foi e será sempre a alma da CNN. O Ted é o gigante sobre cujos ombros nos apoiamos, e todos nós vamos dedicar hoje um momento para o reconhecer e ao seu impacto nas nossas vidas e no mundo".





Também o presidente norte-americano reagiu à notícia do falecimento de Ted Turner, prestando homenagem a um “grande nome da história da televisão”um dos grandes nomes da história da televisão", ao mesmo tempo que tecia duras críticas à icónica estação.



A CNN "tornou-se 'woke'", afirmou, um termo pejorativo usado pelos conservadores para descrever os seus adversários progressistas, lamentou o presidente norte-americano numa mensagem na sua rede social Truth Social, acrescentando que esperava que a estação fosse "restaurada à sua antiga credibilidade e glória" pelos seus novos proprietários, "pessoas maravilhosas".

















Ted Turner deixa cinco filhos, 14 netos e dois bisnetos.



Ted Turner faleceu pacificamente na quarta-feira, rodeado pela sua família, segundo um comunicado da Turner Enterprises. Tinha 87 anos.