Morte de mexicano nos EUA gera onda de protestos

Vários protestantes marcharam em Houston, uma das cidades do estado do Texas, para exigir “justiça pelo Lourenzo”, o homem de 52 anos, de nacionalidade mexicana, que foi morto a tiro pelas autoridades da imigração norte-americanas (ICE) a 7 de julho.





A imprensa local dá conta de que os manifestantes chegaram a bloquear, ainda que por breves instantes, uma ponte localizada na rua Dunlavy, e muitos seguravam cartazes com várias frases, entre elas lia-se: “abolir o ICE”, noticia a Aljazeera.





Lourenzo Salgado Araujo foi morto a tiro quando conduzia, com os colegas de trabalho, até uma obra que estava a ser realizada numa zonda de Houston.





Logo após o tiroteio, os agentes do ICE davam a conhecer uma outra versão dos factos. Alegavam que o homem utilizou a viatura onde seguia para atropelar um dos agentes e foi nesse momento que utilizaram a arma, em legítima defesa.





No entanto, o testemunho de algumas pessoas que assistiram à cena, contrariaram a versão apresentada pelo ICE, negando a tentativa de atropelamento dos agentes.





Manifestações em todo o país





No último sábado, vários protestos multiplicaram-se noutras zonas dos Estados Unidos, entre elas em Portland, Maine, onde, a 13 de julho, Joan Sebastian Duran Guerrero, um colombiano de 26 anos, também foi morto a tiro, durante uma operação policial que decorreia na cidade de Biddeford.









Após os assassinatos, Tom Homan, nomeado por Trump como o ‘czar das fronteiras’, ou seja, assume a função de supervisionar as operações de fiscalização de imigrantes ilegais, veio dizer que vão fazer uma "breve pausa" nas abordagens de trânsito. Neste domingo, anunciou ainda que o ICE vai exigir que pelo menos um agente use uma câmara corporal, no decurso das abordagens aos veículos.





Com agências

A agência de notícias Associated Press dá a conhecer que os confrontos com os elementos do ICE e outros agentes de imigração já resultaram em pelo menos 10 mortes, desde o início do segundo mandato de Donald Trump, em janeiro do ano passado. Duas delas aconteceram dias depois do assassinato de Lourenzo Salgado Araújo.