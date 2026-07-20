Morte de mexicano nos EUA gera onda de protestos

Morte de mexicano nos EUA gera onda de protestos

Vários manifestantes protestaram em Houston, no Texas, este domingo, para reclamar justiça pela morte a tiro de Lorenzo Salgado Araújo que foi assassinado pelos agentes do ICE.

Filipe Alexandre Gonçalves - RTP / Adicionar como fonte informativa
Ponte localizada na rua Dunlavy esteve bloqueada, durante algum tempo. Antranik Tavitian - REUTERS

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Vários protestantes marcharam em Houston, uma das cidades do estado do Texas, para exigir “justiça pelo Lourenzo”, o homem de 52 anos, de nacionalidade mexicana, que foi morto a tiro pelas autoridades da imigração norte-americanas (ICE) a 7 de julho.

A imprensa local dá conta de que os manifestantes chegaram a bloquear, ainda que por breves instantes, uma ponte localizada na rua Dunlavy, e muitos seguravam cartazes com várias frases, entre elas lia-se: “abolir o ICE”, noticia a Aljazeera.

Lourenzo Salgado Araujo foi morto a tiro quando conduzia, com os colegas de trabalho, até uma obra que estava a ser realizada numa zonda de Houston.

Logo após o tiroteio, os agentes do ICE davam a conhecer uma outra versão dos factos. Alegavam que o homem utilizou a viatura onde seguia para atropelar um dos agentes e foi nesse momento que utilizaram a arma, em legítima defesa.

No entanto, o testemunho de algumas pessoas que assistiram à cena, contrariaram a versão apresentada pelo ICE, negando a tentativa de atropelamento dos agentes.

Manifestações em todo o país

No último sábado, vários protestos multiplicaram-se noutras zonas dos Estados Unidos, entre elas em Portland, Maine, onde, a 13 de julho, Joan Sebastian Duran Guerrero, um colombiano de 26 anos, também foi morto a tiro, durante uma operação policial que decorreia na cidade de Biddeford.

A agência de notícias Associated Press dá a conhecer que os confrontos com os elementos do ICE e outros agentes de imigração já resultaram em pelo menos 10 mortes, desde o início do segundo mandato de Donald Trump, em janeiro do ano passado. Duas delas aconteceram dias depois do assassinato de Lourenzo Salgado Araújo.

Após os assassinatos, Tom Homan, nomeado por Trump como o ‘czar das fronteiras’, ou seja, assume a função de supervisionar as operações de fiscalização de imigrantes ilegais, veio dizer que vão fazer uma "breve pausa" nas abordagens de trânsito. Neste domingo, anunciou ainda que o ICE vai exigir que pelo menos um agente use uma câmara corporal, no decurso das abordagens aos veículos.

Com agências
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