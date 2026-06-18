Mundo
Mortes por cancro do colo do útero descem para zero em jovens vacinadas contra HPV no Reino Unido
As raparigas e jovens têm recebido a vacina contra o HPV gratuitamente desde 2008 no Reino Unido, à semelhança do que acontece em Portugal.
Entre 2020 e 2024 não foram registadas no Reino Unido mortes por cancro do colo do útero em mulheres com idades entre os 20 e os 24 anos. Um estudo publicado na revista científica The Lancet estima que já tenham sido salvas cerca de 200 vidas nesse país graças à vacinação contra o papilomavírus humano (HPV).
O número de mortes por cancro do colo do útero diminuiu drasticamente desde que as raparigas em idade escolar passaram a ter acesso gratuito à vacina contra o HPV, em 2008.
O estudo revelou ainda que as crianças vacinadas aos 12 ou 13 anos têm agora um risco quase nulo de morrer desta doença antes dos 30 anos. Antes da campanha de vacinação contra o HPV, registavam-se cerca de 20 mortes por ano nesse grupo etário.
“É incrível pensar que uma única vacina pode quase eliminar um tipo específico de cancro”, disse à BBC Peter Sasieni, investigador principal da Queen Mary University of London. “É fundamental manter elevados os níveis de vacinação para que mais pessoas fiquem protegidas”.
O cancro do colo do útero continua a ser o 14.º tipo de cancro mais comum entre as mulheres no Reino Unido, com 3.300 casos diagnosticados todos os anos. Acredita-se que o HPV, um vírus que se transmite através do contacto pele a pele, seja responsável por 99 por cento desses casos. A maioria das infeções por HPV desaparece sem quaisquer problemas, mas algumas provocam alterações celulares anormais e podem levar ao cancro anos mais tarde.
Os autores do relatório esperam que o número de mortes causadas pela doença continue a diminuir à medida que mais pessoas recebem a vacina contra o HPV e as pessoas vacinadas envelhecem.
“Sabemos que a vacina contra o HPV é extremamente eficaz para impedir o cancro do colo do útero antes que este se desenvolva e, pela primeira vez, estas conclusões mostram que está a salvar vidas”, afirmou a diretora executiva da Cancer Research UK, que financiou a investigação.
O Governo do Reino Unido comprometeu-se a eliminar o cancro do colo do útero enquanto problema de saúde pública até 2040.
Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) atualizou em abril a norma referente à estratégia de vacinação contra o HPV no Programa Nacional de Vacinação, alargando a imunização até aos 26 anos.
A vacinação contra o papilomavírus humano é um dos três pilares da estratégia global da OMS para a eliminação do cancro do colo do útero e está atualmente incluída nos programas nacionais de imunização em cerca de 150 países em todo o mundo.
c/ agências
O número de mortes por cancro do colo do útero diminuiu drasticamente desde que as raparigas em idade escolar passaram a ter acesso gratuito à vacina contra o HPV, em 2008.
O estudo revelou ainda que as crianças vacinadas aos 12 ou 13 anos têm agora um risco quase nulo de morrer desta doença antes dos 30 anos. Antes da campanha de vacinação contra o HPV, registavam-se cerca de 20 mortes por ano nesse grupo etário.
“É incrível pensar que uma única vacina pode quase eliminar um tipo específico de cancro”, disse à BBC Peter Sasieni, investigador principal da Queen Mary University of London. “É fundamental manter elevados os níveis de vacinação para que mais pessoas fiquem protegidas”.
O cancro do colo do útero continua a ser o 14.º tipo de cancro mais comum entre as mulheres no Reino Unido, com 3.300 casos diagnosticados todos os anos. Acredita-se que o HPV, um vírus que se transmite através do contacto pele a pele, seja responsável por 99 por cento desses casos. A maioria das infeções por HPV desaparece sem quaisquer problemas, mas algumas provocam alterações celulares anormais e podem levar ao cancro anos mais tarde.
Os autores do relatório esperam que o número de mortes causadas pela doença continue a diminuir à medida que mais pessoas recebem a vacina contra o HPV e as pessoas vacinadas envelhecem.
“Sabemos que a vacina contra o HPV é extremamente eficaz para impedir o cancro do colo do útero antes que este se desenvolva e, pela primeira vez, estas conclusões mostram que está a salvar vidas”, afirmou a diretora executiva da Cancer Research UK, que financiou a investigação.
O Governo do Reino Unido comprometeu-se a eliminar o cancro do colo do útero enquanto problema de saúde pública até 2040.
Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) atualizou em abril a norma referente à estratégia de vacinação contra o HPV no Programa Nacional de Vacinação, alargando a imunização até aos 26 anos.
A vacinação contra o papilomavírus humano é um dos três pilares da estratégia global da OMS para a eliminação do cancro do colo do útero e está atualmente incluída nos programas nacionais de imunização em cerca de 150 países em todo o mundo.
c/ agências