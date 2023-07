Moscovo diz ter destruído navio em "exercício de combate" no mar Negro

Navios da frota russa do Mar Negro dispararam mísseis de cruzeiro antinavio "contra uma embarcação alvo na área de treino de combate na parte noroeste do mar Negro", disse o Ministério, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Os dados de telemetria e de videovigilância dos veículos aéreos não tripulados confirmaram o sucesso do exercício de combate. O navio alvo foi destruído em resultado do ataque com mísseis", acrescentou Moscovo.

Na quarta-feira, a Rússia avisou que ia considerar os navios que se dirigem para a Ucrânia no Mar Negro como "potenciais navios militares" e os países representados pelas bandeiras hasteadas como partes no conflito.

O Ministério da Defesa russo disse ainda que a componente aérea da frota também desenvolveu "ações para isolar a área temporariamente fechada à navegação" e "conter o navio".

"Várias áreas nas partes noroeste e sudeste das águas internacionais do mar Negro foram declaradas temporariamente perigosas para passagem", indicou Moscovo.

As tensões aumentaram no mar Negro desde que a Rússia abandonou, esta semana, o acordo para as exportações de cereais ucranianos, crucial para o abastecimento alimentar mundial.

O acordo permitia que os navios de carga carregados de cereais saíssem dos portos ucranianos através de rotas marítimas protegidas.