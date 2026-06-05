Moscovo lança nova vaga de ataques contra cidades ucranianas

A noite ficou marcada por mais uma vaga de ataques a várias cidades ucranianas. Ataques que surgem menos de um dia depois de Zelensky ter publicado uma carta aberta dirigida a Putin, onde pede ao presidente russo uma reunião "cara a cara".



O presidente russo afirma estar aberto a um entendimento com a Ucrânia, mas rejeita uma mediação da União Europeia e avisa que as negociações deverão assentar nos entendimentos anteriormente alcançados. Para os ucranianos, a carta não muda irá mudar nada.



Já a União Europeia aplaude a proposta do presidente ucraniano para negociações diretas com o presidente russo e defende que só assim um acordo de paz pode ser alcançado.