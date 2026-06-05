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Moscovo lança nova vaga de ataques contra cidades ucranianas
Volodymyr Zelensky quer um encontro, cara a cara, com o líder russo. Vladimir Putin disse que está disponível para um entendimento com Kiev. Mas, poucas horas depois, voltou a lançar uma série de ataques contra a Ucrânia.
O presidente russo afirma estar aberto a um entendimento com a Ucrânia, mas rejeita uma mediação da União Europeia e avisa que as negociações deverão assentar nos entendimentos anteriormente alcançados. Para os ucranianos, a carta não muda irá mudar nada.
Já a União Europeia aplaude a proposta do presidente ucraniano para negociações diretas com o presidente russo e defende que só assim um acordo de paz pode ser alcançado.