MPLA. Congresso para resolver liderança nunca antes de dezembro

No início deste ano, o Presidente da República de Angola, João Lourenço, disse que não sente crispação com o ex-chefe de Estado, mas que aguardava que cumprisse o compromisso assumido de deixar a liderança do partido em 2018. O que já não vai acontecer este ano.



José Eduardo dos Santos anunciou a realização de um congresso extraordinário para resolver a liderança no partido em dezembro de 2018 ou em abril de 2019.