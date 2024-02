MPLA e UNITA mobilizam apoiantes em Luanda e Cabinda no arranque do ano político

João Lourenço, Presidente de Angola e líder do MPLA, partido no poder em Angola desde 1975, vai dirigir-se aos militantes no distrito urbano da Camama, em Luanda, o mesmo lugar que o partido escolheu em 2022 para o seu último comício antes das eleições gerais, realizadas a 24 de agosto de 2022.

O comício vai servir para apresentar a agenda política e principais linhas orientadoras do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) para 2024, tendo como mote "Servir o povo, fazer Angola crescer", segundo as páginas do partido no Facebook.

O partido no poder quer mostrar que, apesar de ter sofrido o seu pior resultado eleitoral em 2022, ainda tem capacidade de mobilização e promete "uma grande festa" para tentar travar a queda de popularidade do presidente, João Lourenço.

Já Adalberto da Costa Júnior, presidente do maior partido da oposição angolana, escolheu Cabinda -- uma das províncias que a UNITA conquistou pela primeira vez ao MPLA nas últimas eleições, a par de Luanda -, para mobilizar a sua massa de apoiantes no arranque político de 2024.

Adalberto da Costa Júnior vai promover um ato de saudação e reconhecimento aos militantes e simpatizantes do partido e deverá manter o seu discurso centrado na realização de eleições locais, já que, para a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), 2024 será um "ano de mobilização nacional para as autarquias".