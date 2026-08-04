"Muito difícil". Bombeiros gregos atentos a reacendimentos ao quinto dia de combate

Os bombeiros gregos continuavam esta terça-feira a mover um combate sem tréguas a um incêndio já com cinco dias a noroeste de Atenas. Estavam mobilizados para as operações perto de 30 meios aéreos. O vento forte e seco proveniente do Mar Egeu é agora o principal fator de preocupação.



O fogo lavra nas encostas das montanhas do Golfo de Corinto, a cerca de 50 quilómetros a noroeste da capital da Grécia.



“É uma área muito extensa e um novo foco de incêndio pode surgir a qualquer momento. Queremos manter a situação sob controlo”, sublinhou Yannis Artopios, porta-voz dos bombeiros, em declarações à estação pública ERT News.



Ainda segundo o porta-voz, “vastas áreas atingidas pelo incêndio ainda apresentam focos ativos ou brasas que exigem vigilância constante, pois uma forte rajada de vento pode ser suficiente para desencadear novos focos”. Em Porto Germeno, a 65 quilómetros a oeste de Atenas, as autoridades ergueram barreiras com o intuito de travar o acesso de pessoas à região. Dezenas de casas naquela localidade foram consumidas pelas chamas.





Ao início da manhã, o dispositivo de combate, apoiado por reforços da Roménia e de França, contava com uma ligeira melhoria das condições atmosféricas. Desde então, porém, registaram-se reacendimentos e houve ordens de evacuação para três localidades a norte da cidade de Megara.



A ERT News adianta que “o grosso das operações” está concentrado “em três pontos críticos: na parte sul, em direção a Louba, a sudeste, em direção ao mosteiro de Panachrantou, e a nordeste, em direção a Agia Paraskevi e Agios Nektarios, onde as forças terrestres atuaram incansavelmente durante toda a noite para conter os focos ativos e impedir novos reacendimentos”.



A Proteção Civil grega adverte que o risco de incêndio continua “muito elevado", encontrando-se no nível 4 de uma escala de cinco. As temperaturas máximas devem rondar os 37 graus Celsius até quarta-feira.



Dois tripulantes de um helicóptero de combate a incêndios morreram no domingo perto da comunidade litoral de Psatha, a cerca de quilómetros de Atenas, após uma colisão aérea com uma segunda aeronave do género, cujos dois tripulantes sobreviveram.



As circunstâncias do acidente, que envolveu helicópteros Bell, oriundos dos Estados Unidos, estão a ser investigadas pela Administração Federal de Aviação norte-americana.



c/ AFP e Reuters