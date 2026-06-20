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Mulher de Pedro Sánchez vai a julgamento
O juiz optou também por retirar a Begoña Gómez o passaporte, fica proibida de sair do país e tem que comparecer em tribunal de 15 em 15 dias.
Todas as petições da associação de extrema-direita e ultra-católica Hazte Oir - que faz parte da acusação popular contra a mulher de Sánchez - foram aceites. Esta associação pede 24 anos de prisão pelos delitos de tráfico de influências, corrupção em negócios e malversação.
Indiciados neste caso estão também a assistente de Begoña Gómez e funcionária da Moncloa e o empresário Carlos Barrabés.