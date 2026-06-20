Mulher de Pedro Sánchez vai a julgamento

Todas as petições da associação de extrema-direita e ultra-católica Hazte Oir - que faz parte da acusação popular contra a mulher de Sánchez - foram aceites. Esta associação pede 24 anos de prisão pelos delitos de tráfico de influências, corrupção em negócios e malversação.





Indiciados neste caso estão também a assistente de Begoña Gómez e funcionária da Moncloa e o empresário Carlos Barrabés.





Esta decisão ainda não é definitiva porque tem que ser revista por outra instância superior.Parte da investigação deste caso relaciona-se com a actividade profissional de Begoña Gómez na Universidade Complutense com a criação de uma cátedra, alegadamente, em seu benefício.