Mulher em estado crítico após ser mordida por tubarão no sul da Austrália

A vítima, com cerca de trinta anos, encontra-se em estado grave após ter sido "mordida por um tubarão" em Coogee Beach, conhecida praia da metrópole do sudeste da Austrália.

Quatro pessoas morreram este ano na Austrália em circunstâncias semelhantes.

A mulher ficou gravemente ferida nos braços e nas pernas, tendo sido transportada para o hospital por via aérea.

Um helicóptero e motas de água foram mobilizados para tentar localizar o tubarão.

Várias praias de Sydney foram encerradas por precaução.

Cientistas estimam que as águas cada vez mais frequentadas e aquecidas pelas alterações climáticas podem alterar as rotas migratórias dos tubarões, aumentando os riscos de encontros com banhistas.

Em janeiro, um adolescente de 12 anos morreu depois de ter sido mordido por um tubarão enquanto nadava no porto de Sydney.

Três mergulhadores também foram mortalmente feridos por tubarões entre maio e junho, dois no estado da Austrália Ocidental e o terceiro no de Queensland.

Mais de 260 encontros entre humanos e tubarões, dos cerca de 1.300 registados no país desde 1791, foram mortais.