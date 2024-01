Foto: Valdrin Xhemaj - Reuters

Sucedem-se os avisos de o risco de guerra alargada na Europa, desta vez com o ministro da defesa da Alemanha a invocar a necessidade de preparação coletiva.

Um alerta que já tinha sido vincado na quinta-feira pelo presidente do comité militar da NATO e antes dele por responsáveis militares da Suécia e dos Países Baixos.



Um cenário que levou os três países do Báltico a anunciarem este sábado a criação de uma linha de defesa comum na fronteira com a Rússia e a Bielórrússia.