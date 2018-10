Muna desiste a favor de Maurice e passa a haver oito candidatos

Lusa06 Out, 2018, 06:20 / atualizado em 06 Out, 2018, 06:38 | Mundo

Akere Tabeng Muna, líder da Frente Popular para o Desenvolvimento, desistiu a favor de Kamto Maurice, do Movimento para a Renascença dos Camarões, segundo um comunicado assinado pelo porta-voz do primeiro, citado pela agência de notícias francesa France Presse.

Mais de sete milhões de eleitores são chamados no domingo às urnas para eleger o próximo Presidente dos Camarões.

Oito candidatos concorrerão à presidência dominical dos Camarões, incluindo o presidente cessante, Paul Biya, em vigor desde 1982.

O Presidente camaronês, Paul Biya, de 85 anos, lidera o partido Comício Democrático do Povo dos Camarões (CPDM, na sigla francesa) e está no poder há 36 anos. Biya foi eleito pela última vez em outubro de 2011 para um sexto mandato, com 77,9% dos votos.

Joshua Nambangui Oshih, líder da Frente Social Democrática (FSD, na sigla francesa) e da oposição, é o principal opositor de Paul Biya.

Nestas eleições presidenciais concorrem ainda Njoya Adamou Ndam, da União Democrática dos Camarões, Gargan Haman Adji, do partido Aliança para a Democracia e o Desenvolvimento, Kamto Maurice, do Movimento para a Renascença dos Camarões, Serge Espoir Matomba, líder do partido Povo Unido para a Renovação Social, Franklin Ndofor Afanwi, do Movimento dos Cidadãos Nacionais e Cabral Libii Li Ngue Ngue pelo partido político Universo.

O presidente é eleito para um mandato de sete anos.

A eleição presidencial de domingo deverá ter a violência entre grupos armados como pano de fundo.

No extremo norte do país tem vindo a crescer a ameaça dos `jihadistas` do Boko Haram, tal como a dos rebeldes centro-africanos no leste. Nos territórios anglófonos, noroeste e sudoeste, continua o conflito entre os separatistas armados e as forças de segurança.

Paul Biya, que os críticos responsabilizam pela violência na zona anglófona dos Camarões e que os apoiantes acreditam ser o único capaz de parar os conflitos, concorre ao seu sétimo mandato.