Mundial2026: México, Canadá e Estados Unidos coordenados para prevenir surto de ébola

A OMS emitiu um alerta de saúde internacional, salientando, no entanto, o surto, que pode durar mais de dois meses, representa um risco baixo a nível global.





Lusa

"Estamos a implementar protocolos de vigilância epidemiológica em coordenação com os Estados Unidos (EUA) e o Canadá, principalmente no contexto do Mundial", disse o ministro mexicano da Saúde, David Kershenobich, em conferência de imprensa.O governante mexicano especificou que estão previstas medidas de isolamento e monitorização rigorosa por parte das autoridades de saúde e turismo.A República Democrática do Congo (RD Congo), um dos países africanos que enfrenta um surto deste vírus mortal, vai disputar os seus jogos da primeira fase do torneio nos Estados Unidos e no México, e é um dos adversários que Portugal vai enfrentar na fase de grupos do Mundial2026, que decorre entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, a par do Uzbequistão e da Colômbia.Na segunda-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou que a RD Congo enfrenta um surto de ébola "extremamente grave e difícil", apelando aos países vizinhos para que atuem "de imediato".Pelo menos uma dezena de outros países africanos também estão ameaçados pela propagação do vírus.Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram que a seleção nacional da RD Congo teria de se isolar numa 'bolha' durante 21 dias antes de ser autorizada a entrar no país, onde se estreia a 17 de junho frente a Portugal, em Houston.A chegada da seleção congolesa aos Estados Unidos está prevista para 11 de junho.O segundo jogo da RD Congo será frente à Colômbia, em Guadalajara, no oeste do México, país que espera receber mais de cinco milhões de turistas durante o Mundial.A seleção congolesa, que ficará sediada em Houston, vai disputar o seu último jogo a 27 de junho, em Atlanta, contra o Uzbequistão.Desde que a RD Congo declarou um surto de ébola, em 15 de maio, provocado pelo vírus Bundibugyo, contra o qual não existe atualmente vacina ou tratamento específico, e que tem uma taxa de mortalidade de até 50%, a doença já provocou 204 mortes, segundo um balanço divulgado no sábado pelo Ministério da Saúde do país.