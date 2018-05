Mundo produzirá 54 milhões de toneladas de lixo eletrónico em 2025

Lusa28 Mai, 2018, 17:42 | Mundo

O relatório foi apresentado pela associação internacional, que junta empresas de reciclagem de 70 países, no início da Cimeira Mundial da Reciclagem que se realiza em Barcelona.



No documento assinala-se que é provável que o crescimento mais rápido se registe na região Ásia-Pacífico, onde os resíduos eletrónicos passariam dos 3,6 quilos por habitante em 2016 para cinco quilos em 2025.



Intitulado "Estatísticas sobre o crescimento nacional de resíduos eletrónicos e o movimento de lixo eletrónico entre países", o trabalho foi feito por uma equipa de especialistas da Universidade de Harokopio, de Atenas.



Juntando dados de 180 países, afirma-se no relatório que a produção mundial de lixo eletrónico "aumentou mais de 30% em menos de uma década", e admite-se que com o aumento da população a produção de resíduos por pessoa aumente cerca de 20% em todo o mundo, passado dos 5,6 quilos para os 6,7 quilos por habitante e por ano.



A cimeira decorre até quarta-feira, com a presença de quase um milhar de empresas de mais de 70 países.