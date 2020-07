Músico Kanye West anuncia candidatura à presidência dos EUA

", anunciou o "rapper" nas redes sociais com o "slogan" "Visão2020".Não é a primeira vez que West, um afro-americano de 43 anos e de acordo com a revista Forbes a estrela mais bem paga em 2020, especula sobre uma possível incursão na política.Além disso, o dia escolhido não é acidental, uma vez que o 4 de julho é o feriado político mais importante nos Estados Unidos, que celebra a Declaração de Independência do país.Até ao momento, a equipa do músico e produtor não deu mais detalhes.





Antecedentes







Nos últimos anos, West tem sido um forte defensor da política e da figura de Trump, a quem ele visitou em 2018 durante uma reunião na Casa Branca para discutir a violência e o sistema prisional nos Estados Unidos.Vestindo um boné vermelho com o "slogan" "Tornar a América Grande Outra Vez", o famoso "rapper" chamou o presidente de herói e agradeceu por o fazer sentir "como o Super-Homem".Mais tarde, em 2019, reiterou o objetivo de se candidatar à presidência durante entrevistas promocionais para o seu álbum religioso "Jesus é rei", embora tenha situado a candidatura em 2024.A reação mais notória ao anúncio de West foi a do empresário norte-americano Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX: "Tens todo o meu apoio", respondeu no Twitter.