Myanmar repatria centenas de chineses envolvidos em fraudes `online`

O primeiro grupo, composto por dezenas de pessoas, embarcou num voo operado pela China Southern Airlines, que descolou do aeroporto tailandês de Mae Sot (noroeste) por volta das 11:30 (03:30, em Lisboa), com destino a Xishuangbanna (sul da China).

Atravessaram a fronteira ao início da manhã sob forte segurança, escondendo os seus rostos da imprensa. O plano é repatriar 200 chineses durante o dia de hoje, de acordo com as autoridades tailandesas.

Estão previstos cerca de 16 voos até sábado, para cerca de 600 pessoas. O repatriamento de todas as pessoas em causa poderá demorar semanas e não foram anunciados pormenores sobre o que lhes irá acontecer na China.

O primeiro-ministro tailandês, Paetongtarn Shinawatra, disse na quarta-feira que cerca de 7.000 pessoas estavam à espera de serem libertadas, enquanto um representante da Força de Guarda Fronteiriça do Estado de Karen (BGF), uma milícia étnica que atua no Myanmar, estimou o número em 10.000.

Esta operação surge após meses de protestos da China, uma vez que as vítimas são maioritariamente chinesas: empregadas à força em centros que realizam burlas pela Internet.

"Duzentos cidadãos chineses envolvidos em jogos de azar `online`, fraudes nas telecomunicações e outros crimes foram entregues esta manhã pela Tailândia, de acordo com os procedimentos legais, num espírito de humanidade e amizade entre os países", declarou a junta do Myanmar, em comunicado.

Mae Sot fica apenas a 10 quilómetros, em linha reta, de Shwe Kokko, uma cidade do Myanmar que construiu a sua prosperidade com base numa variedade de atividades de tráfico, com impunidade quase total.

Os gigantescos complexos onde se executam atividades fraudulentas abundam nas regiões fronteiriças do Myanmar, consideradas zonas sem lei, devido à guerra civil que abateu o país desde o golpe de Estado de fevereiro de 2021.

Segundo os especialistas, as redes mafiosas recorrem à força para empregar mão-de-obra predominantemente chinesa, na sua maioria através de traficantes de seres humanos, para executar fraudes que geram milhares de milhões de dólares por ano.

Nos últimos meses, Pequim intensificou a pressão sobre a junta do Myanmar, da qual é um dos principais fornecedores de armas, para que ponha fim a estas atividades.

De acordo com um relatório das Nações Unidas publicado em 2023, os centros de fraude empregam pelo menos 120.000 pessoas no Myanmar.

De acordo com o relatório, muitas das vítimas foram sujeitas a tortura, detenção arbitrária, violência sexual e trabalho forçado.

Muitos trabalhadores dizem que foram atraídos ou enganados por promessas de empregos bem remunerados, apenas para serem mantidos em cativeiro porque os seus passaportes foram confiscados.

No início de fevereiro, um outro grupo de milícias do Myanmar entregou 260 alegadas vítimas de uma dúzia de países, incluindo as Filipinas, Etiópia, Brasil e Nepal, às autoridades tailandesas.

Muitas delas apresentavam sinais de violência física, incluindo uma mulher que tinha enormes hematomas no braço e na coxa e que disse ter sido eletrocutada.

No início de fevereiro, a Tailândia cortou o fornecimento de eletricidade a várias regiões fronteiriças do Myanmar, incluindo Shwe Kokko, numa tentativa de travar o aumento das atividades ilegais.

O reino quer dar garantias de segurança aos visitantes chineses, que são cruciais para o seu setor turístico. Os receios dos chineses aumentaram com o rapto, em Banguecoque, de um ator chinês, que foi levado à força para um centro de fraude no Myanmar, antes de ser libertado no início de janeiro.