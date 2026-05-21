Na Cisjordânia ocupada, crianças palestinianas pagam "preço intolerável" perante a violência de Israel









Mohammed Rabee soube da notícia por volta das oito da noite do dia 6 de abril de 2025. Nesse dia, em Turmusaya, na Cisjordânia ocupada, soldados israelitas abriram fogo contra três jovens palestinianos perto da Estrada 60, incluindo o seu filho mais novo, Amir, de 14 anos.





"Os soldados abriram fogo contra terroristas" que estavam "a atirar pedras grandes para uma estrada por onde circulavam veículos civis", afirmou o exército israelita na rede social X.





A publicação foi acompanhada por um vídeo que mostrava três figuras, uma das quais a atirar pequenos projéteis, antes de serem alvo de disparos. Uma investigação da organização de direitos humanos B’Tselem revelou que os soldados dispararam mais de trinta vezes. Amir morreu devido aos ferimentos nessa mesma noite.

A história de Amir não é um caso isolado. Na segunda-feira, 18 de maio, a ONU condenou mais uma vez o uso de "força desnecessária e desproporcionada" na Cisjordânia ocupada, o que tem levado, nos últimos anos, a "centenas de mortes ilegais", incluindo as de crianças e adolescentes.





Pelo menos 70 menores palestinianos foram mortos na região desde janeiro de 2025, segundo a UNICEF. Isto equivale a uma criança por semana, pagando "um preço intolerável pela escalada das operações militares e dos ataques levados a cabo pelos colonos" nestes territórios ocupados.

Desde 7 de outubro, morreu um número recorde de menores

Alguns meses antes da morte de Amir, uma menina de dois anos foi mortalmente atingida na cabeça em casa da família, perto de Jenin.





O exército israelita alegou que estava à procura de "um terrorista» entrincheirado na aldeia", mas não foram efetuadas detenções, segundo a B’Tselem. Um ano após esta tragédia, um rapaz de 15 anos foi morto a tiro por um soldado perto de Ramallah, quando se preparava para atirar uma pedra. Mais uma vez, o exército israelita explicou no Telegram que tinha aberto fogo quando "um terrorista corria na direção [dos soldados] com uma pedra".

Violência por parte dos colonos, "uma ameaça constante"

Para além das mortes de menores durante operações militares, os ataques contra estas crianças estão a aumentar à medida que a expansão dos colonatos prossegue, segundo a UNICEF.





"Nas aldeias próximas dos colonatos em expansão, muitas crianças são vítimas de assédio, intimidação e ameaças de violência por parte dos colonos", confirma Alexandra Saieh, da ONG Save the Children.

A organização, que condena a "ameaça constante", salienta que os colonos "têm incendiado regularmente casas, veículos e terrenos agrícolas, destruído ou roubado gado e cometido ataques violentos e atos de intimidação à mão armada".





Alexandra Saieh recorda o testemunho de um rapaz palestiniano de 15 anos, residente numa aldeia no sul da Cisjordânia ocupada. "Vi a morte com os meus próprios olhos", disse.

Esta violência está a provocar o deslocamento em massa de palestinianos. De acordo com a Save the Children, entre janeiro e março, o número de crianças forçadas a abandonar as suas casas foi dez vezes superior à média registada no mesmo período dos três anos anteriores.





No primeiro trimestre, quase 700 crianças foram deslocadas devido a ataques e ameaças por parte de colonos. "Estão a criar condições semelhantes a um cerco, tornando a vida insuportável para estas famílias e comunidades", afirma Alexandra Saieh.

"Ataques constantes" impedem acesso à educação



Uma menina palestiniana de 12 anos contou à Save the Children que tinha visto colonos a vandalizar a sua escola.





Um adolescente também descreveu à organização as ameaças e os ataques que sofreu a caminho da escola, desde o roubo de mochilas até livros escolares rasgados. Para não falar dos postos de controlo do exército israelita, que são uma presença habitual no caminho para a escola na Cisjordânia.

Nos dias que se seguiram, crianças, professores e pais protestaram organizando aulas improvisadas em frente à cerca de arame farpado. "Foram obrigados a dispersar; algumas crianças foram atingidas por gás lacrimogéneo", relata Alexandra Saieh, da Save the Children.





Desde então, a aldeia tem vindo a organizar o trajeto para a escola da melhor forma possível, mas os obstáculos permanecem. "Tentamos levar as crianças à escola de carro [por um caminho diferente], mas os colonos colocaram pedras e pedaços de madeira nessa estrada", diz Eid. Segundo ele, os aldeões tentam remover as pedras que bloqueiam o caminho, mas os colonos voltam a colocá-las no lugar.

Desde 2022, o número de problemas enfrentados por alunos e professores na Cisjordânia ocupada disparou.





Dificuldades de acesso, violência, presença militar... Foram registados mais de dois mil incidentes durante o ano letivo de 2024–2025, afetando cerca de 85 mil alunos, de acordo com o Global Education Cluster.





Entre esses alunos, mais de 70 foram detidos e posteriormente presos. "Todas as detenções realizadas [na Cisjordânia] são legais e visam travar as atividades terroristas e garantir a paz e a segurança dos residentes", afirmou um responsável israelita à franceinfo. A mesma fonte referiu-se à "atividade terrorista persistente e generalizada com origem nesta região" e à detenção de "343 terroristas na Judeia e Samaria" em março.

"Algumas crianças não sabem por que razão estão detidas"



A UNICEF manifesta preocupação pelo facto de a detenção e prisão de crianças estar "a aumentar".





Segundo a agência, cerca de 350 menores palestinianos "encontram-se atualmente detidos pelo exército israelita por alegadas infrações relacionadas com a segurança", um número que não se registava desde 2018.







Metade estão em detenção administrativa, "sem acusação nem julgamento", alerta a agência da ONU.

«As detenções ocorrem frequentemente durante rusgas noturnas» na Cisjordânia, explica Titi Carmel, presidente da organização Parents Against Child Detention. A organização israelita recolhe testemunhos de jovens detidos e das suas famílias.





"Os soldados chegam e levam estas crianças sob custódia, sem dizer aos pais para onde as levam nem porquê. Algumas crianças nem sabem por que razão estão a ser detidas", explica o trabalhador humanitário. Segundo ele, as ameaças são comuns durante as detenções, seguidas de espancamentos na prisão.





No ano passado, a Save the Children recolheu testemunhos de mais de 150 menores que tinham sido detidos. Um deles afirmou ter sido obrigado a beber água da retrete. Um jovem palestiniano testemunhou crianças a serem "espancadas com tanta violência que perderam a consciência". Quase todos relataram ter sofrido violência física.

Confrontado com alegações de tortura e mortes sob custódia, o Serviço Prisional Israelita (IPS) garantiu à BBC que "todos os detidos são mantidos em detenção de acordo com os procedimentos legais, e os seus direitos — incluindo o acesso a cuidados médicos, higiene e condições de vida adequadas — são respeitados por pessoal qualificado".





Após a libertação, "estas crianças têm dificuldade em regressar à vida normal», afirma Alexandra Saieh. "O impacto emocional [da detenção] é enorme, e alguns efeitos vão durar toda a vida", alerta.





Valentine Pasquesoone - France Télévisions / 21 maio 2026 04:55 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa

Mohammed Rabee viu o filho pela última vez, com o corpo crivado por mais de dez balas. "Tinha sido atingido na cabeça, no peito, nos ombros e no pescoço", disse à Franceinfo. "Também no braço e na perna". Nascido nos Estados Unidos e "o melhor aluno da turma", o adolescente sonhava em tornar-se médico, adorava o jogoe roupa de marca, explica o pai.Dois meses depois, dois meninos de 5 e 6 anos foram mortos por tiros do exército israelita, juntamente com os pais, a meio da noite, em Tamoune. As autoridades israelitas afirmaram à BBC que o carro da família tinha acelerado na direção das forças israelitas que se encontravam no local naquela noite, tendo estas, por sua vez, aberto fogo.Em 2025, as forças israelitas mataram 54 menores no território ocupado, de acordo com os dados mais recentes da B'Tselem analisados pela franceinfo. Este balanço anual é «três vezes superior» aos registados entre 2015 e 2022, antes dos ataques terroristas de 7 de outubro em Israel.No ano passado, nove dos 54 jovens mortos foram mortos durante incursões do exército israelita, «durante as quais não houve detenções nem confrontos», segundo a B’Tselem. Outros sete menores morreram em ataques aéreos e 18 foram mortos em confrontos. Alguns destes 18 jovens estavam envolvidos no lançamento de pedras, outros no disparo de munições reais ou no lançamento de engenhos explosivos. E vários não tinham dado sinais de violência.", afirma a organização de direitos humanos B'Tselem num novo relatório.Em 2026, a B’Tselem já registou a morte de 11 menores palestinianos em toda a Cisjordânia ocupada. Contactado pela Franceinfo, oou sistemáticos contra civis, incluindo menores», e nega qualquer obstrução à prestação de cuidados médicos. "As Forças de Defesa de Israel operam na Judeia e Samaria [o nome bíblico da Cisjordânia] em resposta a ameaças e ataques terroristas persistentes, que têm como alvo civis e as forças de segurança israelitas», afirma o IDF., disse Alexandra Saieh, da ONG, à Franceinfo.A UNICEF também relata a história de uma família que foi atacada depois de a sua casa ter sido destruída dois meses antes. Enquanto estes palestinianos eram obrigados a dormir ao relento, os colonos atacaram a sua aldeia a meio da noite.«O que está a acontecer não é apenas uma escalada da violência contra as crianças palestinianas», salientou James Elder, porta-voz da UNICEF, a 12 de maio. "Em Umm al-Khair, uma aldeia no sul do território, 55 jovens palestinianos perderam recentemente semanas de aulas. "Quando a guerra [no Médio Oriente] começou, as nossas escolas foram encerradas", disse Eid, um residente da aldeia afetada, à Franceinfo. «Na noite anterior à data prevista para a reabertura, dois colonos colocaram arame farpado na estrada que leva à escola, a meio da noite.»"Quando estas 55 crianças tentaram ir para a escola, depararam-se com uma barreira que lhes bloqueava o caminho. O objetivo é impedi-las de frequentar as aulas", afirma Eid, um residente de Umm al-Khair, na Cisjordânia ocupada."Não podemos levar as crianças à escola todos os dias; às vezes, as estradas estão demasiado congestionadas. (...) Tenho cinco filhos e não é fácil, nem para eles nem para mim. Estamos com medo", explica Eid, um residente de Umm al-Khair, na Cisjordânia ocupada."Uma criança contou-me que eram oito na mesma cela. Estão detidos em isolamento, sem visitas nem chamadas telefónicas. Estas crianças falam-nos da falta de comida, da sarna e da violência por parte dos guardas", afirma Titi Carmel, presidente da organização israelita