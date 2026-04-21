Nações Unidas. Começam hoje as audições para o futuro secretário-geral da ONU

O diálogo interativo com os candidatos a secretário-geral da ONU, num processo que moldará o futuro do multilateralismo, poderá levar, pela primeira vez na história da organização, à eleição de uma mulher.

Candida Pinto - RTP





Cada candidato, online, terá a oportunidade de apresentar a sua declaração de visão, para a organização, e responder às perguntas dos Estados-membros e interagir com entidades da sociedade civil.





A sessão de cada candidato terá três horas de duração, período que será dividido, numa primeira fase, em torno das declarações de visão pessoal e das competências de gestão do candidato.





Na segunda parte, serão abordados três pilares: a paz e a segurança, o desenvolvimento sustentável e o clima, e os direitos humanos.





Todas as sessões de diálogo interativo serão transmitidas 'online' e decorrerão na sala do Conselho de Tutela das Nações Unidas, um dos seis principais órgãos da organização, em Nova Iorque.A próxima pessoa a chefiar o Secretariado das Nações Unidas iniciará o mandato de cinco anos em 01 de janeiro de 2027, sucedendo ao antigo primeiro-ministro português António Guterres.