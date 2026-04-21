EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Nações Unidas. Começam hoje as audições para o futuro secretário-geral da ONU

Nações Unidas. Começam hoje as audições para o futuro secretário-geral da ONU

A Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Ìorque, acolhe esta terça-feira as audições dos quatro candidatos a ocupar o cargo máximo à frente da ONU. Um cargo ocupado atualmente por António Guterres desde 12 de dezembro de 2016.

RTP /
Mike Segar - Reuters

VER MAIS
O diálogo interativo com os candidatos a secretário-geral da ONU, num processo que moldará o futuro do multilateralismo, poderá levar, pela primeira vez na história da organização, à eleição de uma mulher.
Candida Pinto - RTP 

Todas as sessões de diálogo interativo serão transmitidas 'online' e decorrerão na sala do Conselho de Tutela das Nações Unidas, um dos seis principais órgãos da organização, em Nova Iorque.

Cada candidato, online, terá a oportunidade de apresentar a sua declaração de visão, para a organização, e responder às perguntas dos Estados-membros e interagir com entidades da sociedade civil.

A sessão de cada candidato terá três horas de duração, período que será dividido, numa primeira fase, em torno das declarações de visão pessoal e das competências de gestão do candidato.

Na segunda parte, serão abordados três pilares: a paz e a segurança, o desenvolvimento sustentável e o clima, e os direitos humanos.

A próxima pessoa a chefiar o Secretariado das Nações Unidas iniciará o mandato de cinco anos em 01 de janeiro de 2027, sucedendo ao antigo primeiro-ministro português António Guterres.

PUB
PUB