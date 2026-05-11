"Não houve silêncio" na frente apesar de cessar-fogo diz Zelensky

"Não houve silêncio" na frente apesar de cessar-fogo diz Zelensky

O Presidente ucraniano afirmou hoje que os combates com o Exército russo continuaram apesar do cessar-fogo de três dias mediado pelos Estados Unidos, acusando Moscovo de não querer o fim de quatro anos de guerra.

Lusa /
Piroschka van de Wouw - Reuters

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"Hoje, não houve silêncio na frente, houve combates. Testemunhámos tudo", declarou Volodymyr Zelensky na mensagem noturna ao país, nas últimas horas da trégua.

"Constatámos também que a Rússia não tem qualquer intenção de pôr fim a esta guerra. Infelizmente, está a preparar novos ataques", lamentou.

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