"Não sejas parvo", escreve Trump numa carta a Erdogan

Esta quinta-feira foi divulgada uma carta que Donald Trump endereçou ao seu homólogo turco, Recep Erdogan, no dia em que a Turquia avançou com a ofensiva militar a nordeste da Síria. A divulgação da carta surge depois de a Câmara dos Representantes dos EUA ter condenado a decisão de Trump de retirar as tropas norte-americanas que se encontravam no nordeste da Síria após a ameaça de uma intervenção militar turca.

“Vamos trabalhar num bom acordo. Tu não queres ser responsável pelo massacre de milhares de pessoas e eu não quero ser responsável pela destruição da economia da Turquia – que eu irei fazer”, começa por dizer o presidente dos Estados Unidos na carta endereçada a Erdogan.





EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt — Trish Regan (@trish_regan) October 16, 2019

I have obtained a copy of the letter from Trump to Turkey pic.twitter.com/jJ3OsRtqC4 — Tony Posnanski (@tonyposnanski) October 16, 2019

Há quem tenha ainda feito um vídeo a representar a leitura da carta, ou colocado o texto de Donald Trump com a música do filme “Star Wars” como fundo.





I staged a dramatic reading of Trump’s letter to Erdogan.



The part of Erdogan is played by my cat - Ow, Fuck. pic.twitter.com/cbTvskZFWu — Myke Cole (@MykeCole) October 16, 2019



I present to you all, Trump's crazy letter as the Star Wars crawl pic.twitter.com/0ayBvJIz1F — Eric Koch (@EricDKoch) October 16, 2019

Trump, de facto, não falhou com a sua promessa. Na passada segunda-feira, oEste aviso de Washington surgiu depois de Erdogan ter insistido na intenção de criar uma “zona segura” a norte da Síria, ignorando os vários apelos internacionais, nomeadamente o de Trump., escrevendo na carta que irá, para sempre, olhar para o presidente turco como o “diabo” caso não decida cessar fogo.“Não sejas teimoso. Não sejas parvo!”, apelou Trump.Segundo avança a BBC , a carta de Donald Trump foi “devidamente rejeitada” por Recep Erdogan e colocada “no lixo”.A divulgação da carta surgiu depois de, num raro acordo bipartidário, a Câmara dos Representantes dos EUA ter condenado – com 354 votos a favor e 60 contra – a decisão de Donald Trump de retirar as tropas norte-americanas que se encontravam no nordeste da Síria após a ameaça de uma intervenção militar turca.Democratas e republicanos uniram forças para condenar a decisão do presidente norte-americano, que consideram utilizar a política externa “como uma ferramenta para promover os seus próprios interesses”.Por seu lado, Donald Trump defendeu a sua tomada de decisão de retirada das tropas, contradizendo as críticas que apontam que provocou instabilidade na região e pode ter sido uma alavanca para o ressurgimento do Estado Islâmico.Na ótica do presidente norte-americano, os curdos – considerados aliados dos EUA na luta contra o Daesh –Depois da votação, Trump reuniu-se com os líderes parlamentares dos dois partidos na Casa Branca. A reunião ficou marcada por uma intensa troca de palavras entre o presidente dos EUA e a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.Donald Trump começou por apelidar Pelosi de uma “política de terceira classe”, ao qual a presidente da Câmara respondeu que o presidente estava “perturbado”.Já na sua conta do Twitter, Donald Trump acusou igualmente Pelosi de ser uma “pessoa muito doente” e de ter tido um “total colapso” na Casa Branca. “Foi muito triste de se ver. Rezem por ela”, acrescentou Trump.Ainda na quarta-feira, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, viajaram para a Turquia numa tentativa de travar a ofensiva militar.A autenticidade da carta de Trump a Erdogan foi confirmada pela Casa Branca, mas muitos parecem não querer acreditar na sua legitimidade, considerando ser uma “piada”, uma “loucura” e uma “vergonha”.declarou o congressista democrata, Mike Quigley, à CNN . “Parece que o presidente dos EUA, numa espécie de lapso momentâneo, apenas ditou raivosamente o que lhe vinha à cabeça”, acrescentou.Quigley considera “uma ignorância ao mais alto nível” o facto de Trump escrever aquela carta ao mesmo tempo que considera que a guerra da Turquia com a Síria “não é um problema nosso”.Foi preciso pouco tempo para que a carta fosse alvo de paródia. “Eu gosto de ti. Tu gostas de mim. Vamos fazer um acordo. Se assim for, eu irei enviar-te três chapéus mágicos e um “Big Mac”. Não me faças enlouquecer. Não me desiludas. Gostas de mim?”, lê-se numa das cartas recriadas.