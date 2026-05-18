Narges Mohammadi de volta a casa. Iraniana laureada com Nobel da Paz teve alta

Segundo a Fundação Narges, a ativista conseguiu uma suspensão condicional da pena de prisão sob fiança. No início do mês, no entanto, foi hospitalizada de urgência devido a problemas cardíacos.

O estado de saúde da ativista de 54 anos tem se agravado desde que foi presa, em dezembro de 2025., afirmou a filha de Mohammadi, Kiana Rahmani, citada pela fundação, num comunicado esta segunda-feira.Segundo uma nota enviada pela sua fundação, Mohammadi saiu da unidade de terapia intensiva coronária do Hospital Pars, em Teerão, mas vai continuar a precisar de acompanhamento médico permanente em regime de ambulatório.Segundo os médicos, incluindo cardiologistas e neurologistas,A ativista recebeu alta no domingo da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pars de Teerão. A equipe médica de Mohammadi, citada no mesmo comunicado, confirmou que o estado de saúde está "diretamente ligado à pressão psicológica severa e prolongada, ansiedade crónica e stress intenso"., acrescentou a fundação.O Comité Nobel, quando Mohammadi foi internada, pediu a Teerão que a libertasse imediatamente."Narges Mohammadi foi inicialmente hospitalizada na UTI do Hospital Mousavi em Zanjan, de 1º a 10 de maio", explicou a fundação. "Após 150 dias desde a brutal detenção em Mashhad (...) após uma suspensão temporária da sentença, ela foi transferida de ambulância para a UTI do Hospital Pars em Teerão, onde permaneceu de 10 a 17 de maio".