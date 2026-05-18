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Narges Mohammadi de volta a casa. Iraniana laureada com Nobel da Paz teve alta
Após passar semanas hospitalizada devido a um ataque cardíaco, Narges Mohammadi teve alta. A ativista iraniana distinguida com o prémio Nobel da Paz em 2023, detida no Irão desde dezembro, voltou para casa mas vai continuar a precisar de acompanhamento médico permanente em regime de ambulatório.
Segundo a Fundação Narges, a ativista conseguiu uma suspensão condicional da pena de prisão sob fiança. No início do mês, no entanto, foi hospitalizada de urgência devido a problemas cardíacos.
O estado de saúde da ativista de 54 anos tem se agravado desde que foi presa, em dezembro de 2025. Depois de já ter sofrido um ataque cardíaco e outras complicações, foi transferida da prisão de Zanjan para o hospital, em Teerão, e terá perdido a consciência.
"A recuperação dela exige supervisão médica rigorosa fora da prisão. Devolvê-la à prisão é uma sentença de morte", afirmou a filha de Mohammadi, Kiana Rahmani, citada pela fundação, num comunicado esta segunda-feira. “Todas as acusações contra ela devem ser retiradas e ela jamais deve ser presa novamente”.
Segundo uma nota enviada pela sua fundação, Mohammadi saiu da unidade de terapia intensiva coronária do Hospital Pars, em Teerão, mas vai continuar a precisar de acompanhamento médico permanente em regime de ambulatório. Dessa forma, nas próximas semanas, a iraniana tem previstas idas regulares ao hospital para monitorização do estado de saúde, bem como sessões de fisioterapia diárias no domicílio, ainda segundo a fundação.
Segundo os médicos, incluindo cardiologistas e neurologistas, é "absolutamente vital" que permaneça sob observação e cuidados terapêuticos especializados fora da prisão onde estava por diversas condenações como "propaganda contra o Estado" e "conspiração contra a segurança nacional".
A ativista recebeu alta no domingo da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pars de Teerão. A equipe médica de Mohammadi, citada no mesmo comunicado, confirmou que o estado de saúde está "diretamente ligado à pressão psicológica severa e prolongada, ansiedade crónica e stress intenso".
“Após mais de dez anos de prisão, o seu corpo não tem mais capacidade física para suportar qualquer esforço adicional ou condições stressantes”, acrescentou a fundação.
O Comité Nobel, quando Mohammadi foi internada, pediu a Teerão que a libertasse imediatamente.
"Narges Mohammadi foi inicialmente hospitalizada na UTI do Hospital Mousavi em Zanjan, de 1º a 10 de maio", explicou a fundação. "Após 150 dias desde a brutal detenção em Mashhad (...) após uma suspensão temporária da sentença, ela foi transferida de ambulância para a UTI do Hospital Pars em Teerão, onde permaneceu de 10 a 17 de maio".
A laureada ativista pela defesa dos direitos humanos foi presa várias vezes ao longo da vida e foi galardoada com o prémio Nobel da Paz quando já estava na prisão, após ser detida na cidade iraniana de Mashhad.