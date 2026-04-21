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NASA apresenta novo telescópio espacial que promete ver mais longe e com mais qualidade
Vai ser apresentado esta terça-feira o Nancy Grace Roman. Um novo telescópio espacial que promete revolucionar a forma como observamos o universo. O lançamento está previsto para o final deste ano.
Batizado em homenagem à primeira astrónoma-chefe da NASA, a "mãe do Telescópio Espacial Hubble", o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman terá um campo de visão pelo menos 100 vezes maior que o do Hubble, podendo medir a luz de mais de mil milhões de galáxias durante a sua vida útil.
Este observatório também será capaz de bloquear a luz das estrelas para observar diretamente exoplanetas e discos de formação planetária, realizar um censo estatístico de sistemas planetários em nossa galáxia e solucionar questões essenciais nas áreas de energia escura, exoplanetas e astrofísica infravermelha.
Funções que vão permitir mapear o espaço com alta resolução.
Créditos: NASA Goddard