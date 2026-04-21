NASA apresenta novo telescópio espacial que promete ver mais longe e com mais qualidade

Sara Araújo de Almeida – RTP antena 1





Funções que vão permitir mapear o espaço com alta resolução.









Créditos: NASA Goddard





Batizado em homenagem à primeira astrónoma-chefe da NASA, a "mãe do Telescópio Espacial Hubble", o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman terá um campo de visão pelo menos 100 vezes maior que o do Hubble, podendo medir a luz de mais de mil milhões de galáxias durante a sua vida útil.Este observatório também será capaz de bloquear a luz das estrelas para observar diretamente exoplanetas e discos de formação planetária, realizar um censo estatístico de sistemas planetários em nossa galáxia e solucionar questões essenciais nas áreas de energia escura, exoplanetas e astrofísica infravermelha.