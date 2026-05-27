NASA prepara construção de base e novas missões na Lua

Missões lunares





Base lunar



A NASA atribuiu contratos a empresas espaciais para enviar módulos de aterragem robotizados, rovers e drones para apoiar as futuras missões de exploração lunar. A agência espacial anunciou, na terça-feira, que concedeu à Astrolab 219 milhões de dólares e à Lunar Outpost 220 milhões de dólares para construir e entregar veículos terrestres lunares.Já a Blue Origin recebeu um contrato de 188 milhões de dólares para levar os rovers à superfície da Lua, utilizando o próprio módulo de aterragem lunar de carga não tripulado, o Mark One.A NASA divulgou detalhes sobre os módulos de pouso robóticos, drones e veículos que pretende enviar à Lua como parte dos planos dos EUA para construir uma base lunar.Denominada 'Moon Base One', esta será a primeira missão de um aterrador lunar financiada por privados da história e vai dirigir-se à crista da cratera de Shackleton, no polo Sul da Lua., explicou o administrador da NASA, Jared Isaacman, em conferência de imprensa, em Washington.Estes três lançamentos não tripulados enquadram-se na fase inicial da construção da base lunar, que prevê o transporte de mais de quatro toneladas de material de carga para a Lua, distribuídas por 25 lançamentos e 21 aterragens lunares até 2029.A agência divulgou ainda ter selecionado a Firefly Aerospace para construir a nave espacial que transportará drones da órbita da Terra para a Lua na missão MoonFall, com lançamento previsto para 2028.A segunda missão Artemis da NASA foi lançada em abril passado, na qual foram enviados quatro astronautas à volta da Lua, foi considerada uma das poucas missões precursoras da primeira alunagem tripulada na Lua desde 1972.A NASA já tinha anunciado em março que tinha um plano para construir uma base no polo Sul da Lua nos próximos anos, uma zona com regiões em sombra permanente, que permitem a presença de gelo, o que facilitará a permanência constante de astronautas na superfície.O clima extremo será um dos principais desafios que os habitantes da base enfrentarão, já que o satélite pode atingir temperaturas de até 120 graus centígrados durante o dia - que se prolonga por duas semanas terrestres - e descer abaixo dos -120 graus centígrados durante a noite, de igual duração.Aliás, na segunda-feira foi lançada a chinesa espaçonave Shenzhou-23, enviando uma tripulação de astronautas para a estação espacial Tiangong do país.. Uma base lunar permitiria aos norte-americanos realizar experiências científicos, extrair recursos valiosos e viajar para Marte com mais facilidade.